Gaziantepspor-Galatasaray: 1-2

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Erdem Bayık (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Victor (xxx)- Pedroso (xx), Doğanay (xx) (Dk.63 Marcinho xx), Orkan (xx) (Dk.63 Ben Hatira xx), İlhan (xx), Reis (xx), Barış (xxx), Iyane (xxx) (Dk.87 Kangwa), Fatau (xx), Musa (xx), Ghilas (xx)

GALATASARAY: Muslera (xxx)- Sabri (xxx), Semih (xx), Ahmet (xxx), Linnes (xxx), Sinan (xx) (Dk.72 Rodriges x), Bangna (xxx), Josue (xxx), Selçuk (xxx), Sneijder (xxx) (Dk.87 Yong), Podolski (xx) (Dk.63 Eren xx),

GOLLER: Dk.53 Iyane (Gaziantepspor), Dk.31 Josue, Dk.80 Sneijder (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk.76 Pedroso, Dk.88 Reis, Dk.90 Fatau (Gaziantepspor), DK.52 Semih, (Galatasaray)

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında düşme tehlikesindeki Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada topla buluşan Podolski'nin ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

11'inci dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Ghilas'ın kale önünde şutunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

22'nci dakikada sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Sneijder'in ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Sinan'ın kafa vuruşunda top soldan auta çıktı.

23'üncü dakikada Sneijder'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Sinan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta çıktı.

25'inci dakikada Bruma'nın sol kanattan pasıyla topla buluşan Sneijder'in bekletmeden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak, kalenin sağından az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada Sinan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue, bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Victor'un solundan fileleri havalandırdı: 0-1.

38'inci dakikada Barış'ın pasıyla topla buluşan Fatau'nun ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

40'ncı dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top, İlhan'a çarpıp auta çıktı.

49'uncu dakikada Bruma'nın sol kanattan şutunda top kaleci Victor'dan sekti. Bu sırada topu önünde bulan Sneijder'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak savunmadaki IIyane'ye çarptı ancak Musa, çizgi üzerinde tehlikeyi önledi.

53'üncü dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışına hareketlenen Iyane'nin kafa vuruşunda top Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

58'inci dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında kaleci Muslera topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

61'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Victor, son anda kalenin sağına uzanıp meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Marcinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen İlhan'ın kafa vuruşunda top, Muslera'da kaldı.

66'ncı dakikada Ben-Hatira'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Muslera, topu güçlükle uzaklaştırdı.

71'inci dakikada Pedroso'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği top, Ghilas'a çarptı. kaleci Muslera son anda topu uzaklaştırıp tehlikeyi önledi.

80'inci dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sneijder'in şutunda top, kaleci Victor'un sağından ağlarla buluştu: 1-2.

90'ncı dakikada sol çaprazda topla buluşan Kangwa'nın kale önünde İlhan'a bıraktı. İlhan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin solundan auta çıktı.

Karşılaşma konuk takım Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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