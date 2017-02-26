Gaziantepspor-Fenerbahçe Notları

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,()

62'NCİ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, lig tarihinde 62'nci kez karşı karşıya geldi. Yeni açılan Gaziantep Stadyumu'nda ilk defa karşılaşan 2 takım arasındaki maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyette 41-11 üstünlüğü bulunurken 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 130, Gaziantepspor ise 58 gol attı.

GAZİANTEP'TE 30'UNCU KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, Gaziantep'te 30'uncu defa karşı karşıya geldi. Gaziantep'te yapılan 29 lig maçında Fenerbahçe 13, ev sahibi ekip ise 10 galibiyet aldı, 6 müsabaka da beraberlikle tamamlandı. Gaziantep'te oynanan karşılaşmalardaki Fenerbahçe 54, Gaziantepspor ise 39 gol attı.

MERSİN'DE KARŞILAŞTIAR

İki takım arasında 1993- 1994 sezonunda Gaziantep'te yapılması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Mersin'de oynandı ve Fenerbahçe bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE VAN PERSİE MKADROYA ALINMADI

Gaziantepspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, 2 maçlık cezası sona eren Hollandalı golcü Robin van Persie, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavayev'u kadroya dahil etmedi.

SAKAT VOLKAN DEMİREL GETİRİLMEDİ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Krasnodar ile oynanan maçta sağ bacak üst arka adalesindeki kasta üçüncü derecede yırtık oluşan Feherbahçe'nin kaptanı kaleci Volkan Demirel ile sakatlıkları süren Simon Kjaer ve Emmanuel Emenike de Gaziantep'e getirilmedi. Fenerbahçe kafilesi, bu oyuncuların dışında kalan 18 kişiyle geldi.

GAZİANTEPSPOR'DA 2 SAKAT

Gaziantepspor'da ise, sakatlığı bulunan Angan ve Muhammet Demir kadro dışı kaldı. Gaziantepspor'da sözleşmeleri askıda olan Putsila ve Hintum da forma giymedi.

2550 GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 198 GAZETECİ

Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada 1800'ü polis, 750'si özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 2550 güvenlik gücü görev yaptı. Güvenlik görevlileri, stadyum girişinde araçları detektörlerle, seyircileri ise üst aramasından geçirdikten sonra içeri aldı. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan 198 gazeteci takip etti.

14 BİN KİŞİ İZLEDİ

Yeni açılan Gaziantep Stadyumu'nda ilk kez karşılaşan Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı, Şeref Tribünü'nde Avrupa Birliği Bakanı eski Egemen Bağış, Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun da yer aldığı yer aldığı yaklaşık 14 bin seyirci izledi.

ISITICILAR İLK DEFA KULLANILDI

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu stadyumdan ısıtıcıları da ilk kez kullanıldı. Gaziantepspor taraftarları, dev Türk bayrağı eşliğinde kırmızı siyahlı takımın renkleriyle oluşturulan ve üzerinde "Bizimkisi memleket meselesi" yazılı dev bir pankart açtı.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşma sırasında misafir tribününde bulunan Fenerbahçe taraftarları, sık sık "Fenerbahçe babanın çiftliği değil, yönetim istifa" sloganları attı. Ev sahibi takım taraftarları ise, bu sloganlara alkışlarla destek verdi.

MİSAFİR TRİBÜNÜNE 'SEFA' PANKARTI

Fenerbahçe taraftarları maç öncesinde ise, misafir tribünün üst bölümünün korkuluklarına üzerinde geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçe tribün lideri Sefa Kalya'nın siyah beyaz fotoğrafının da yer aldığı "Tedirginim huzursuzum, yanımda sen olmayınca" yazılı pankart astı. Aynı tribüne, Gaziantepspor'un, Adanaspor'u ağırladığı karşılaşma sonrasında çıkan olaylar nedeniyle seyircilerin sahaya yabancı madde atmaları ihtimaline karşı fileyle önlem alındığı görüldü.

SON 12 MAÇTAN 11'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI

Turgay Şeren Sezonu'nda ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe, Gaziantepspor ile oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'inden galip ayrılırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

LİGİN GOL REKORU, İKİ TAKIMDA ARASINDA

59'uncu sezonunu yaşayan süper lig tarihinde şu ana kadar bir maçta en fazla gol, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki karşılaşmada kaydedildi. 1991-1992 sezonunda İstanbul'da 16 Mayıs 1992 tarihinde oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım, rakibini 8- 4 skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada atılan toplam 12 gol, ligde bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ve Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

TARİHE GEÇEN BİR DİĞER MAÇ

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında ligde 2000- 2001 sezonunda İstanbul'da yapılan maç da adeta nefesleri kesti. Ligde 29'uncu haftada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sarı- lacivertli ekip, 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla üçüncü sırada başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolundaki önemli bir engeli aşmış oldu.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Gaziantep ile oynadığı karşılaşmalarda farklı sokarlarla sahadan ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 2007- 2008 ve 2014- 2015'te Gaziantep'teki maçlarda 5-0, tarihe geçen 1991- 1992 sezonunda 8- 4, 1981- 1982 ve 2003- 2004'te 5-1, 1998- 1999 sezonunda ise 4-0'lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise, Fenerbahçe karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 1999- 2000 sezonunda 5-1'lik sonuçla kazandı.