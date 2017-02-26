Gaziantepspor - Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: Oyuncularıma sorun, biri bile istemezse yarın giderim

Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: Gaziantepspor düşmeyecektir

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın zor bir süreçten geçtiğini belirtirken, "Oyuncularıma sorun, biri bile istemezse yarın giderim" dedi. Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun ise, kazanmak için çalıştıklarını, ancak 1 puan alabildikleri için üzgün olduklarını ve takımın ligden düşmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Sahaya çıkıp yürüyen ben değilim. Ben yürümüyorum. Ben sadece onlara ne yapması gerektiğini söylüyorum. Şu anda takımda bir özgüven eksikliği görüyorum. Takım olarak hepimiz zor bir süreç yaşıyoruz. Gayret gösteriyoruz ama yetmez, bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Çok çalıştılar, saha içerisinde de çok mücadele ettiler ama belki biraz da şansa ihtiyaç vardı. Bu deplasmandan beraberlikle ayrıldık, ama bu bizim için yeterli değil. Bizim için hem lig, hem Türkiye Kupası önemli. Maçın bitimine 10 dakika kala kaleye gidemediğimiz için oyun gidişatını gereklerinden giderek değişiklik yaptık. Bir şeyleri zorlamak istedik. Bazı ufak ve küçük pozisyonlar ürettik. Ozan ilk yarıda iyi iş çıkardı. Topla ne yapmasını bilen bir oyuncu ama ikinci yarıda Onu çok fazla sahada göremedim" dedi.

Adcocaat, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruyu ise, "Bu tarz soruları yönetime sormanız gerekiyor. Bana sormayın bence. Ama tek bir şey var, bunun kararını basın vermez" şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geleceği yönündeki haberlerden rahatsızlık duyup duymadığıyla ilgili sorusuna ise Hollandalı teknik adam, "Eğer siz büyük bir adamsanız, gidin bu soruyu tek tek bütün oyunculara sorun. Burada tavsiyeler vereceğinize gidin oyunculara sorun. Eğer biri bile başka bir hocanın gelmesini isterse, ben yarın giderim. Belki öyle olmuş, haberler çıkmış. Bu tarz demeçlerde bulunmak yerine bir oyuncu, 'Hocayı istemiyoruz, hoca gitsin' derse ben yarın giderim. Ama kimse öyle demeyecek, ben cevabını biliyorum" yanıtını verdi.

GAZİANTEPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UYGUN: GAZİANTEPSPOR DÜŞMEYECEKTİR

Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun ise, rakibin oyun tarzına göre çalıştıklarını ancak 1 puana razı olduklarını belirtti. Takımın ligde kalması için çalıştıklarını ve bunu gerçekleştireceklerini ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

"Takım adına, kazanmak adına hafta boyunca çalışmalar yaptık. İkinci yarı sonunda tabii ki galip gelme adına çok yetenekli iki oyuncuyu oyuna koyduk. Son dakika gol atsaydık, şu anda 3 puan almış olurduk, ama 1 puan aldık, 2 puanı bıraktık. Gaziantepspor düşmeyecektir. Biz inandık, takım inandı ve bu inançla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu halkın sevgisine ihtiyacımız var. İnşallah sezon sonunda kurtuluş bayramımızı hep beraber kutlayacağız. Futbolda kaçar, kaçmaz diye bir şey yok. Mühim olan benim futbolcu kardeşlerimin elinden geleni yapması. Gaziantepspor'da tek hedefim var, puan farkını kapatmak. 4 puanımız kayıp. Ben Başakşehir ve bu maçtan 3'er puan bekliyordum. Açıkçası bizim adımıza üzücü ama bunu kapatmak için çalışıyoruz."

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