Gaziantepspor - Fenerbahçe: 1-1

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Serkan Çimen (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Victor (xxx)- Pedroso (xx) (Dk.46 Musa xx), Elyasa (xx), Kisliak (xx), Reis (xxx), Barış (xx), Ben-Hatira (xxx), Sefa (xxx) (Dk.46 Orkan x), Fatau (xx), Marcinho (xx) (Dk.81 Kangwa), Ghilas (xx)

FENERBAHÇE: Fabiano (xxx)- Mehmet (xx), Alper (xx) (Dk.76 Josef x), Ozan (xxx), Sow (xx) (Dk.72 Fernandao x), Volkan Şen (xx) (Dk.72 Aatıf x), İsmail (xxx), Wiel (xxx), Neustadter (xxx), Skrtl (xxx), Lens (xxx)

GOLLER: Dk.11 Sefa (Gaziantepspor), Dk.23 Lens (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Pedroso, Kisliak, Fatau, Ghilas, Elyasa (Gaziantepspor), Alper, Josef (Fenerbahçe)

SPOR Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada İsmail'in ön direğe gönderdiği topu, savunmadaki Elyasa kafasıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

7'nci dakikada Lens'un kullandığı serbest vuruşta Neustadter, kafa kafasıyla vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

9'uncu dakikada İsmail'in kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Victor'da kaldı.

11'inci dakikada Ghilas, Skrtel'i çalımlayıp kaleye şut çekti. Kaleci Fabiano'dan seken topa Sefa vurdu ve meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

17'nci dakikada Volkan'ın ortasına yükselen Ozan, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti.

20'nci dakikada Lens'in ön direğe gönderdiği topu kaleci Victor yakaladı.

23'üncü dakikada Volkan'ın pasıyla topla buluşan Alper, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Lens'in gelişe vurduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

26'ncı dakikada Lens'in ortasıyla penaltı noktasında topla buluşan Volkan'ın, kontrol ettikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

41'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Lens, Sow'a pas verdi. Sow'un kale önündeki vuruşunda topu, Barış çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

52'nci dakikada Lens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gönderdiği topu Sow kontrol etmek istedi ancak tehlike savunma tarafından uzaklaştırıldı.

57'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Lens, rakibini çalımladıktan sonra şut çekti ancak kaleci Victor meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

64'üncü dakikada Wiel'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Elyasa, topu kontrol edip tehlikeyi önledi.

68'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Marcinho'nun şutunda topu, kaleci Fabiano kornere çeldi.

81'inci dakikada İsmail'in kullandığı serbest vuruşta top, üstten farkla auta çıktı.

84'üncü dakikada Lens'in kullandığı köşe vuruşunda Skrtel gelişine vurdu, kaleci Victor'dan seken topu savunma kornere attı. Korner atışında topla buluşan Aatif'ın kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

90'ncı dakikada Lens'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernandao, kaleciyi geçtikten sonra şut çekti ancak Musa, meşin yuvarlağı kale çizgisinde çıkarıp golü önledi.

90+4'üncü dakikada ceza sahasında toplu buluşan Kangwa'nın kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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