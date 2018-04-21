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Gaziantepspor - Eskişehirspor: 1-4

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,() STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Erkan Engin (xxx), Ahmet Ayaz, (xxx), Gökmen Baltacı (xxx) GAZİANTEPSPOR: Musa (xxx)- Hüseyin (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Hasan Genç (xx), Zeki (xx) (Dk.78 Müslüm x), Serhan (x)...

Gaziantepspor - Eskişehirspor: 1-4

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Erkan Engin (xxx), Ahmet Ayaz, (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (xxx)- Hüseyin (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Hasan Genç (xx), Zeki (xx) (Dk.78 Müslüm x), Serhan (x) (Dk.26 Oktay xxx), Ahmet (xx) (Dk.63 Enesxx), Mustafa (xxx), Yusuf (xx), Erdal (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx) (Dk.27 Gökhan xx)- Kaan (x) (Dk.78 İbrahim x), Akaminko (xx), Semih Güler (xx), Hasan Acar (xx), Dorukhan (xx), Bilal (xx), Hasan Ayaroğlu (xxx), Hürriyet (xxx), Semih Şentürk (x) (Dk.57 Bedirhan x), Bruno (xxx)
GOLLER: Dk.45 ve 75 Bruno, Dk.50 Kaan, Dk.72 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Dk.83 Oktay (Gaziantepspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu.
45'inci dakikada sol taraftan gelişen Eskişehirspor atağında Dorukhan'ın ortasına ceza sahası yakınlarında Akaminko'nun vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.
49'uncu dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Ayaroğlu'nun yerden ortasıyla arka direkte buluşan Kaan'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-2.
54'üncü dakikada Gaziantepspor'un atağında Serhan'ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü.
72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin ceza sahasına girerek topla buluşturdu Hasan Ayaroğlu'nun vuruşu ağlara gitti: 0-3.
75'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Bruno plase vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4.
83'üncü dakikada Hüseyin'in ceza sahası dışından yaptığı ortayla buluşan Oktay, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.
Karşılaşma konuk takım Eskişehirspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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