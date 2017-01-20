Gaziantepspor'dan taraftarlarına destek çağrısı

GAZİANTEPSPOR Yönetim Kurulu, taraftarlarının takımlarına destek vermesini istedi.

Celal Doğan Tesisleri'nde antrenman sonrasında yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro, oyuncular ve taraftarlarla fotoğraf çektirirken kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada da şu görüşlere yer verildi:

"GAZİANTEPSPORUN TEK SAHİBİ TARAFTARIDIR"

"Kulübümüz 2011-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir takıma uygulanmamış bir linç politikasıyla karşılaşmış, bu yüzden Futbol Federasyonru, FİFA ve CAS nezdinde davalık hale gelmiştir. İcralar nedeniyle takım otobüsü bir dönem bulunduğu yerden hareket dahi ettirilememiştir. Bu linç operasyonun da dahil olduğu anlaşılan bütün aktörler, İlahi Adalet'in tecellisi sonucu FETÖ operasyonları kapsamında Kulübümüze reva gördükleri muamelenin aynısıyla karşı karşıya kalmışlardır ve kalmaya devam edeceklerdir.

Gaziantepspor kimsenin tekeline giremeyecek kadar büyük bir camiadır ve tek sahibi taraftarıdır. Taraftarımızdan tek isteğimiz, bulunduğumuz konumun ciddiyetinin farkında olmaları, takımlarını yalnız bırakmamaları ve 90 dakika boyunca takımımızı olumsuz etkileyebilecek her türlü tezahürattan kaçınmalarıdır. Eğer bir protestoda bulunmak istiyorlarsa da bu haklarını müsabaka bitiş düdüğünden sonra kullanmalarıdır. Bu kötü gidişatı durdurabilecek tek kuvvet taraftar desteğidir. Henüz ligin yarısındayız ve önümüzde 17 müsabaka bulunmaktadır. Gaziantepspor’a gönül vermiş her Gaziantepliyi 22 Ocak Pazar günü saat 13.30’da oynanacak Gençlerbirliği müsabakasına davet ediyor ve zaferle sonuçlanacak uzun bir savaşın fitilini ateşlemelerini temenni ediyoruz."



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