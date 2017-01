Gaziantepspor'dan taraftarlarına destek çağrısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, taraftarların takımlarına destek vermesini istedi.

Gaziantepspor'un ligde son dönemde aldığı başarısız sonuçlar ve bölünmüş taraftar görüntüsünün önüne geçmek için yapıldığı belirtilen açıklamada taraftarların takımlarına destek vermesi istendi. Celal Doğan Tesisleri'nde antrenman sonrasında yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro, oyuncular ve taraftarlar ile aynı karede fotoğraf çektirildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulübün linç politikasına uğratıldığını ifade edilirken, şunlara yer verildi:

"Gaziantep şehrinde yaşayan herkesin malumu olduğu üzere, 2011-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir takıma uygulanmamış bir linç politikası Gaziantepspor üzerinde uygulanmış ve kulübümüz yönetim kurulu üyelerinin birçoğu haksız ithamlarla gözaltına alınmış, yaklaşık 150 milyon lira tutarında vergi cezası uygulanmak suretiyle ekonomik hayatını devam ettiremeyecek duruma getirilmiş ve bunun devamında pek çok oyuncusuna karşı maddi yükümlülüklerini yerine getiremeyerek TFF, FİFA ve CAS nezdinde davalık hale gelmiştir. Kulüp öyle bir duruma düşürülmüştür ki üzerinde bulunan icralar nedeniyle Takım Otobüsü bir dönem bulunduğu yerden hareket dahi ettirilememiştir. 28 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda yukarıda yer alan tabloya rağmen yönetim kurulumuz görevden kaçmamış ve Gaziantepli, Şanlıurfalı, Kilisli, Adıyamanlı, Bitlisli, Mardinli, Batmanlı, Bayburtlu demeden kendisini Gaziantepli ve Gaziantepsporlu hisseden tabiri caizse bir avuç insan bu yükü omuzlamaya talip olmuştur. Yaklaşık 3 yıllık görev dönemimizde yönetimimiz 200 milyon lirayı aşan borç yükünü 30 milyon liraya kadar düşürmüş ve her geçen gün daha da zorlaşan UEFA Mali Kriterlerine uyum sağlayarak Kulüp Lisans alma hakkını elde etmiştir. Bizim bütçemizin onlarca katından oluşan bütçeye sahip kulüpler dahi yeri gelmiş transfer yasağı, puan silme vb. cezalara muhatap kalmışken, Gaziantepspor Kulübü bu tip sorunlardan, sıra dışı bir yönetim kabiliyetiyle uzak tutulmuştur. Bizden önceki yönetim kurulu, mevcut başkanımız ve Gaziantepspor Kulübü hakkında açılmış olan bütün davalara müdahil olunmuş ve kulübümüzün haklılığı yargı kararlarıyla da tescil edilmiştir. Bu linç operasyonun da dahil olduğu anlaşılan bütün aktörler İlahi Adaletin tecellisi sonucu FETÖ operasyonları kapsamında Kulübümüze reva gördükleri muamelenin aynısıyla karşı karşıya kalmışlardır ve kalmaya devam edeceklerdir."

"GAZİANTEPSPORUN TEK SAHİBİ TARAFTARIDIR"

Kulübün tek sahibinin taraftarlar olduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Gaziantepspor kimsenin tekeline giremeyecek kadar büyük bir camiadır ve tek sahibi taraftarıdır. Taraftarımızdan tek isteğimiz, bulunduğumuz konumun ciddiyetinin farkında olmaları, takımlarını yalnız bırakmamaları ve 90 dakika boyunca takımımızı olumsuz etkileyebilecek her türlü tezahürattan kaçınmalarıdır. Eğer bir protestoda bulunmak istiyorlarsa da bu haklarını müsabaka bitiş düdüğünden sonra kullanmalarıdır. Şüphesiz eleştiri herkesin en demokratik hakkıdır ancak bu eleştiriyi takımımızın mücadele azmi ve ruhunu kıracak düzeye taşımak 47 yıllık koca bir çınarın kaderiyle oynamaktır. Başka Gaziantepspor yoktur ve bu takıma destek olmak her Gaziantepspor taraftarının görevidir. Bu kötü gidişatı durdurabilecek tek kuvvet Taraftar desteğidir. Yönetimiyle, Teknik Heyetiyle, Futbol Takımıyla ve Taraftarıyla kenetlenmiş bir camianın oluşturacağı güç birliği, sinerji ve özgüven, gerçek futbolumuzun ortaya çıkmasına ve seri galibiyetler alınmasına yol açmış olacaktır. Henüz ligin yarısındayız ve önümüzde 17 müsabaka bulunmaktadır. Bu birliktelik, içeride veya dışarıda her müsabakaya galibiyet için çıkmak kudretini doğuracaktır. Gaziantepspor'a gönül vermiş her Gaziantepliyi 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Gaziantepspor-Gençlerbirliği müsabakasına davet ediyor ve zaferle sonuçlanacak uzun bir savaşın fitilini ateşlemelerini temenni ediyoruz."

