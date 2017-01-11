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Gaziantepspor, Da Silva ile sözleşme imzaladı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, Brezilya’nın Gremio kulübünde forma giyen stoper Wallece Reis Da Silva’yı renklerine bağladı. Gaziantepspor, Brezilya’nın Gremio kulübünde forma giyen tecrübeli stoper Da...

Gaziantepspor, Da Silva ile sözleşme imzaladı
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, Brezilya’nın Gremio kulübünde forma giyen stoper Wallece Reis Da Silva’yı renklerine bağladı.
Gaziantepspor, Brezilya’nın Gremio kulübünde forma giyen tecrübeli stoper Da Silva ile 1.5 yıllık sözleaşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Reis’e 'hoş geldin'. Kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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