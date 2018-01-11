Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu dönemi

Gaziantepspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu'nu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.
İSTANBUL /
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Gaziantepspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu'nu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi. İSTANBUL /
11 Ocak 2018 Perşembe 13:44
Gaziantepspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu'nu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.
İSTANBUL /
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