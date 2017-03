Gaziantepspor'da hedef Kasımpaşa galibiyeti

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Celal Doğan Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde idmana çıkan Gaziantepsporlu oyuncular, düz koşu ve toplu çalışma yaptı. Kırmızı siyahlı futbolcular, dar alanda paslaşma yaptı, taktik çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Teknik direktör Bülent Uygun, antrenmanda yatığı açıklamada her maçı final olarak gördüklerini kaydetti. Kulübün ligden düşmemesi için taraftarlardan destek beklediklerini, iyi oynadıklarını belirten Uygun, şunları söyledi:

"Takım halinde her maçımıza final maçı havasında hazırlanıyoruz. Her maçı kazanmak için sahada oluyoruz. Hoşa giden bir futbol oynamaya başladık. Bu bizim açımızdan önemli. Kazanmak için sahadayız. Yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Her türlü şartlara uygun şekilde hazırlanıp, rakibimizi analiz ediyoruz. Rakiplerimizin yenildiği haftada kaybettiğimiz bu 3 puan çok daha acı verici. Futbolcuların moral ve motivasyon yönünden yukarı çekmek için çok önemliydi. Böyle bir şansı kaybettik.”

"GKASIMPAŞA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sahalarında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasından galip ayrılmak istediklerini kaydeden Uygun, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şimdi Kasımpaşa maçıyla bunu telafi etmek istiyoruz. Bütün şehrin desteğiyle kazanmak istiyoruz. Rakibin çok da iyi bir takımı var. Zor bir maç bizi bekliyor, ama ben taraftarımızla puanlar kazanabileceğimizi onların itici gücüyle başarıyı yakalayabileceğimize inanıyorum. Kenetleneceğiz."



FOTOĞRAFLI