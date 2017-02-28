Gaziantepspor, Bursaspor'a 3 puan için hazırlanıyor

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda oynayacakları Bursaspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hafta sonunda sahalarında karşılaştıkları Fenerbahçe maçında 1-1 berabere kalarak 1 puan aldıkarını hatırlatan Bülent Uygun, takımına Celal Doğan Tesisleri'nde yaptırdığı antrenmanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzel bir ivme yakaladık. Futbolcularımız sistemimize adapte olmaya çalışıyorlar. Futbolcularımız özveriyle mücadelelerine devam etmeye çalışıyorlar. İki tane şampiyonluğa oynayan takımlardan biri deplasmanda, birisi kendi evimiz olmak üzere puanlar alarak ayrıldık. Tabi 3 puan istiyorduk amacımız ve arzumuz buydu ama sonuçta yenemediğimiz yerde yenilmemek en önemli faktörlerden birisi. Bulunduğunuz ortam ve kaos sizi strese sokuyor ve gerçek performansınızı göstermenizi hep engelliyordu. Futbolcularımızın oynadığı oyuna baktığımızda sahadaki mücadelesi, 90 dakika boyunca ortaya koydukları yüreklerindeki mücadele bizim için önemliydi. Bundan sonraki sürece bakıyoruz. Şimdi önümüzde yine Anadolu'dan şampiyon olmayı başaran, gerek seyircisiyle, gerek camiasının büyüklüğüyle Bursaspor var. Çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Tabi hedefimiz yine bireysel yetenekleri sergileyip, oyun sistemiyle, oyun felsefemizle sahada yüreğini koyan, kazanma adına savaşan ve yeteneklerini sergileyen Allah'ın izniyle de 3 puan alarak dönen bir Gaziantepspor'u arzuluyoruz. İnananlar inandıklarını başarmıştır. Dolayısıyla biz inançla, istekle, arzuyla ve coşkuyla sahada mücadelemize devam edeceğiz. Düştüğümüz yerden kalkacağız sadece düştüğümüz zaman kalkıp ta mücadeleye devam etmemektir bütün problem. Arada 10 puan gibi çok ciddi bir puan farkı gözüküyor olsa da ben futbolcu kardeşlerimin o yüreğinin olduğunu bu kadar zor bir görevi başarabileceklerini biliyorum ve inanıyorum. Onlarla birlikte bu yolda çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekibimle birlikte gece-gündüz çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin analizleri çıkartılıyor, antrenman yönünün eksiklikleri çıkarılıyor. Sistem olarak rakiplerin analizleri yapılıyor. Yani açıkçası 24 saat hummalı bir çalışma var Gaziantep'te. Bunun karşılığında da inşallah, Allah sezon sonunda Gaziantepspor'u kümede bırakmamızı sağlar. Ondan sonraki yıllarda da Gaziantepspor'u çok güzel günler bekliyor yeter ki bu kaos sürecini atlata bilelim."

Bülent Uygun, yaptırdığı antrenmanda takımına düz koşudan sonra hız ve dayanaklılık çalışmaları yaptı. Antrenman yapılan çift kale maçla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcuların antrenmana çıkması

- Futbolcuların koşu yapması

- Teknik direktör Bülent Uygun'un konuşması

- Futbolcuların antrenman yapması

- Genel ve detay görüntüler

HABER: EYYÜP BURUN - KAMERA:AHMET ÖZER-GAZİANTEP-)