Gaziantepspor-Beşiktaş Notları

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()



62'NCİ KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde 62'nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 1979- 1980 sezonunda başlayan mücadelede daha önce 61 lig maçı yapıldı. Bu maçların 31'ini kazanan Beşiktaş, 11'ini ise kaybetti, 19 karşılaşma da berabere tamamlandı. İki takım arasındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 98, Gaziantepspor ise 50 gol attı.

SON 10 MAÇTA 1 DEFA KAZANDI

Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, Beşiktaş ile oynadığı son 10 karşılaşmadan sadece 1 kez galip ayrıldı. Beşiktaş'ın 7 karşılaşmayı kazandığı son 10 maçtan 2'si ise beraberlikle sonuçlandı. 2016- 2017 Turgay Şeren Sezonu'nun ilk yarısından İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 1-0 kazandı.

GAZİANTEP'TE 31'İNCİ KARŞILAŞMA

Gaziantepspor, lig tarihinde 31'inci kez Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında Gaziantep'te yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah beyazlı ekibin 2 farkla üstünlüğü bulunuyor. Gaziantep'te oynanan 30 maçta siyah beyazlılar 10, kırmızı siyahlılar ise 8 galibiyet aldı, 12 maç da berabere tamamlandı.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO GAZİANTEP'TE

Beşiktaş kafilesi, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakt olan Veli dahil tam kadro Gaziantep'e geldi. Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlıkları süren Atiba ve Portekizli yıldız Quaresma forma giymedi. Teknik direktör Şenol Güneş, forvette ise Cenk Tosun'a ilk 11'de görev verdi.

GAZİANTEP'TE KADRO DEĞİŞİK

Gaziantepspor'da kaleciler Victor ve Gökhan ile Sefa Yılmaz ve Marcinho'nun takımdan ayrılması nedeniyle teknik direktör Bülent Uygun, kalede Erten'e görev verdi. Gaziantepspor'un kaptanı Abdullah Elyasa Süme de sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Gaziantepspor-Beşiktaş karşılaşması için stadyum çevresi ve içerisinde 500'ü çevre illerden takviye edilen 3 bin polis görev yaptı. Güvenlik görevlileri, stadyum girişinde araçları detektörlerle, seyircileri ise üst aramasından geçirdikten sonra içeri aldı. Stadyum içerisinde polisler, maç boyunca yeşil alan çevresinde çember oluşturup önlem aldı. Gaziantepspor ile anlaşmazlık sonucu sözleşmeyi fesheden özel güvenlik görevlisi ise karşılaşmada görev yapmadı. Karşılaşmayı yurt genelinden 255 basın mensubu da takip etti.

STADYUMDA REKOR SEYİRCİ

Gaziantepspor yönetimi tarafından alınan kararla 37 bin seyirci kapasiteli stadyumdaki 31 bin koltuk Beşiktaş'a, güney kale arkasındaki 6 bin koltuk ise ev sahibi takımın taraftarlarına ayrıldı. Beşiktaş'ın 25 bin, Gaziantepspor'un ise az sayıda taraftarı karşılaşmayı tribünlerden izledi.

İLK DEFA BU KADAR SEYİRCİ İZLEDİ

Gaziantep yönetiminin, stadı rakip taraftarına açmasının ardından yurdun değişik kentlerinden Gaziantep'e gelen Beşiktaş taraftarları, 70 ile 180 lira arasında değişen fiyatlardaki biletlerle karşılaşmayı tribünden izleyip takımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat'ta açılışını yaptığı 37 bin kişi kapasiteli stat, ilk kez bu kadar seyirci ağırladı. Açılışında 7 bin 500 kişinin geldiği stadyumda ilk kez bir karşılaşmada bu kadar seyirci kapasitesine ulaşıldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah- beyazlı taraftarlar karşılaşma süresince sık sık sloganlarla takımlarına destek verdi. Siyah beyazlı takımın taraftarları, sık sık şampiyonluk ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

SAHAYA ÇOCUKLARLA ÇIKTILAR

karşılaşmayı yönetecek hakem ve her iki takımın oyuncuları, Jandarma Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle askeri üniforma giyen çocuklarla birlikte sahaya çıktı. Ev sahibi Gaziantepspor takımı, ayrıca ellerinde üzerinde 'Jandarmamızın 178'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz' yazılı pankartla çıktı.

FİKRET ORMAN DA İZLEDİ

Beşiktaş'ın deplasmanda ancak seyirci nedeniyle sahasındaymış gibi çıktığı karşılaşmayı Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, yöneticiler ve bazı milletvekilleri de izledi.