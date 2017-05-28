Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-4 (Beşiktaş Şampiyon Oldu)

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Esat Sancaktar (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Erten (xx)- Pedroso (xx), Abdulkadir (xx), Orkan (xx), Kangwa (x), Barış (x) (Dk.60 Alpay xx), Ben Hatira (xx) (Dk.75 Doğanay), Iyane (xx), Fatau (xx) (Dk.84 Serkan), Musa (xx), Ghilas (xxx)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xxx)- Gökhan Gönül (xxx), Adriano (xxx), Marcelo (xxx), Tosic (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk.83 Caner), Tolgay (xxx), Cenk (xxx) (Dk.60 Necip xx), Babel (xxx), Talisca (xxx), Aboubakar (xxx) (Dk.77 Demba Ba xx),

GOLLER: Dk.6 Babel, Dk. 39 Oğuzhan, Dk.66, 76 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Musa, Kangwa (Gaziantepspor)

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçla lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

5inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Cenk'in vuruşunda top, kalecinin sağından auta çıktı.

6'ncı dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün ortasına Talisca'ya hareketlendi ancak kaleci Erten, mutlak golü son anda önledi.

15'inci dakikada Cenk'in pasıyla topla buluşan Babel'in vuruşunda meyin yuvarlağı kaleci Erten uzaklaştırdı. Babel geri dönen topu Cenk'e gönderdi. Cenk'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.

19'uncu dakikada Musa'nın Cenk'e hareketini faul olarak değerlendiren hakem serbest vuruş kararı verdi. Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten, topu kornere çeldi.

25'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlat kalenin solundan auta çıktı.

32'nci dakikada Oğuzhan'ın serbest vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

35'inci güney kale arkasındaki Gaziantepspor taraftarları sahaya bir kaç meşale attı. Çim sahada alevler içerisindeki meşaleler top toplayıcılar ve kalevi Erten tarafından saha dışına atıldı.

37'nci dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan kullandığı taç atışıyla topa yükselen Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak top, sağ direği sıyırıp auta çıktı.

39'uncu dakikada Oğuzhan'ın pasıyla buluşan Babel bekletmeden yine Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden fileleri havalandırdı: 0-2.

45'inci dakikada Orkan'ın sol çaprazda kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Musa'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

51'inci dakikada sağ kanatta kullanılan serbest vuruşta Talisca'nın ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

55'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Cenk'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erten'de kaldı.

57'nci dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ghilas rövaşatayla vurdu Oğuzhan tehlikeyi önledi.

61'inci dakikada sol ceza yayında topu önünde bulan Talisca bekletmeden vurdu. Top, kalenin sağından auta çıktı.

66'ncı dakikada Talisca'nın serbest vuruş atışında top, kaleci Erten'in çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-3.

72'nci dakikada ceza sahasında savunmadan seken topla buluşan Oğuzhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

76'ncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, savunmanın sağından düzgün vuruşuyla fileleri havalandırıp takımına dördüncü golü kazandırdı: 0-4.

79'uncu dakikada Tolgay'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.

82'nci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Fatau'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI