Gaziantepspor Başkanı Kızıl:"Sözler yerine gelmeyince düştük"

GAZİANTEPSPOR Başkanı İbrahim Kızıl, kırmızı siyahlı ekibinin küme düşmesinde defalarca verilmelerine rağmen tutulmayan destek sözlerinin büyük rol oynadığını söyledi.Yazılı bir açıklama yapan Başkan İbraphim Kızıl, 11 yıldır başkanlığını yaptığı Gaziantepspor'a 7 maç primi dışında tek kuruş yardım yapılmadığını ifade etti. Başkan Kızıl, şöyle devam etti:"FETÖ KUMPASIYLA CEZAEVİNE GİRDİM""Sportif anlamda en başarılı dönemimizde FETÖ kumpası ile cezaevine atıldık. Bu süreçte maddi ve manevi ciddi zararlara uğradık. Takımdaki bazı futbolcuları bedelsiz göndermek zorunda kaldık. Yeniden bir takım kurduk. Yine 'istifa' algısı oluşturuldu ve takımı bırakmamız istendi. O dönem başkanlığa önerilen isim Fetö'den yargılandı ve hastanesi devlete devredildi. O gün pes etseydik ve kulübü bıraksaydık, bugün Gaziantepspor Fetö iddianamelerine konu olacaktı ve marka değeri ortadan kalkacaktı. Bugün yine 'istifa' diyenlere sormak gerekir; yeni bir Fetö'cu adayınız mı var?"Takımı 27 yıl aradan sonra ligden düşen İbrahim Kızıl, açıklamasında kendisine yönelik eleştirileri kabul etmeyen Kızıl, verilen sözlerin yerine getirilmemesinden ve yardım yapılmamasından şikayet etti. 11 yıl önce kimsenin sahip çıkmadığı dönemde istemeyerek başkanlığa talip olduğunu kaydeden Kızıl, Gaziantepspor yüzünden cezaevine girdiğini ve ekonomik olarak zarara uğradığını ancak görevi bırakmadığını dile getirdi.Son günlerde medya üzerinden kendisine ve kulübe yönelik yıpratma, karalama, itibarsızlaştırma ve iftira propagandası başlatıldığını öne süren İbrahim Kızıl, bunun üzerine bazı gerçekleri kamuoyuna açıklama gereği duyduğunu vurgularken şöyle dedi:"Öncelikle maç gelirlerini şehit ailelerine bağışlayacağımız yönündeki çarpıtılan iddialara açıklık getirmek istiyorum. 8 kulüp o tarihte 275 Bin TL’yi ödemiştir. Gaziantepspor'le beraber 10 takım ise o tarihte maddi sıkıntıları nedeniyle ödeme yapamadı. Ancak sezon sonunda Gaziantepspor olarak Kulüpler Birliği bilgisi dahilinde 275 Bin TL’yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın göstereceği hesaba aktarılacaktır.""DARBEYİ KINAMAK İSTEDİK, PLATFORMA ÇIKARILMADIK"Başkan Kızıl, her zaman için yardım çağrılarına duyarsız kalmadıklarını ve darbe girişiminin ardından gittikleri meydanda kendilerinin platforma çıkarılmadığını da öne sürdü.VALİ VE BAŞKAN 10 MİLYON SÖZÜ VERDİ AMA YERİNE GETİRMEDİGaziantepspor’un küme düşmesinin kendisine fatura edilerek, kulüp üzerinde oynanan oyunların yok hükmünde sayılmasını şaşkınlıkla izlediğine dikkat çeken İbrahim Kızıl, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, ilk yarıdaki Osmanlıspor maçından önce ziyarette bulunarak maç için 500 bin TL prim desteği verdiler. Ziyarette takımım iyi gidişatının devamı için gerekli 10 milyon TL’nin de sözü verilmişti. Söz verilen bu para gelmeyince kulübün mali tablosu alt üst olmuş, futbolculara paralar ödenememiş ve takım ciddi bir psikolojik baskı altına bırakılmıştır. Bu süreçte tarihimizde ilk kez 9 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşanmıştır. 11 yıllık başkanlık dönemimde Gaziantepspor’a kentin yöneticileri tarafından 7 maç primi dışında, bir iş adamı, STK, belediye ve sanayicinin tek kuruş yardımı olmamıştır. Gaziantepspor bu kentte bir sponsor bulamamıştır. Son dönemde Kalyon Grubun sponsorluk desteği ile maç primleri dağıtılmış ve o maçlarda galip tamamlanmıştır. Bunun dışında defalarca verilen sözler tutulmamış ve Gaziantepspor kısıtlı mali bütçesiyle kaderine terk edilmiştir. Gaziantepspor’un küme düşmesinde, verilen destek sözlerinin yerine getirilmemesi de büyük rol oynamıştır. Örneğin; yine kentimizin önde gelen yöneticileriyle yapılan görüşmede 30 bin forma alım sözü verildi. 35 bin forma yaptırıldı. Formayı söz verilen makama gönderdik ancak alınmadı. Bizde formaların 15 binini Antalya maçına gelen seyircimize ücretsiz dağıttık, 20 bini hala depoda duruyor. Buradan hesap ettiğimiz gelirde gelmeyince tüm mali planlarımız bir kez daha alt üst oldu.""SON OLARAK YUMRUKLAŞTILAR ALGISI YARATILDI"Fetö'den yargılanan bir ismin başkan adayı olarak ortaya çıkarıldığını dile getiren Kızıl, şöyle devam etti:"Şahsım ve yönetimim tecrübesiz ve işi bilmiyor olsaydı bu takımı yıllarca zirvede tutamaz ve UEFA'ya katılamazdık. Sürekli Gaziantepspor ile Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Bu kirli hesapların cezasını her iki kulüpte sportif başarısızlıkla ödemiştir. Fetö kumpasıyla cezaevine atıldık. Bu süreçte maddi ve manevi ciddi zararlara uğradık. Takımdaki bazı futbolcuları bedelsiz göndermek zorunda kaldık. Yeniden bir takım kurduk. Pes etseydik ve kulübü bıraksaydık bugün Gaziantepspor, Fetö iddianamelerine konu olacaktı ve marka değeri ortadan kalkacaktı. Bugün yine ‘istifa’ diyenlere sormak gerekir; yeni bir Fetö’cu adayınız mı var? Bugün, 'Gaziantepspor’da kavga var', 'yumruklaştılar' gibi algılar ile takıma sahip çıkmayanları görmezden gelerek tüm tepkileri üzerimize yoğunlaştırma çabasında olan anlayışla mücadelemiz artarak devam edecektir. Kulübü kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde aldım. Eski Başkan Celal Doğan’ın kentte defalarca, (Kulübe sahip çıkın. Gelin bu kulübe başkanlık yapın) çağrısına kimse cevap vermedi. O dönem Celal Doğan’ın ısrarı üzerine istemeyerek başkan oldum. Gaziantepspor küme düşmüştür. Gaziantep’in DEAŞ terör örgütü ile anılması Gaziantepspor’un futbolcu transferlerine de olumsuz yansımıştır. Birçok oyuncu sözleşmesini feshedip gitti, ön anlaşma yapılan oyuncularda gelmek istemedi. Adana, Mersin, Şanlıurfa gibi kulüplerde aynı kaderi yaşayarak ligden düşmüştür. Gaziantepspor, Kızıl ailesinin değildir. Bu takımın sahibi Gaziantepspor taraftarıdır. Gaziantepspor’un cefakar taraftarı oyuna gelmemeli ve hafızasını tazelemeli. Biz sadece Gaziantepspor’u Fetö’ye teslim etmediğimiz için hedef seçildik ve halen ciddi bir karalama kampanyası ile karşı karşıyayız."

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