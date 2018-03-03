Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: 1-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Baran Eraslan (xxx) GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Şenol (xx), Mustafa Çalık (xx) (Dk.46 Hüseyin xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.71...

Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: 1-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Baran Eraslan (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Şenol (xx), Mustafa Çalık (xx) (Dk.46 Hüseyin xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.71 Mustafa Özyaşar xx), Erdal (x), Müslüm (xx), Gökhan (x), Cuma (xxx), Yusuf (xx) (Dk.89 Mustafa Nacar x)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Oğuzhan (xx), Nizamettin (xx), Mehmet (xxx) (Dk.46 Sedat xx), Furkan (xx), Okan (xx) (Dk.73 Uğur xx), Oğuz (xxx), Otoo (xx), Burak (xx) (Dk.81 Foxi), Bülent (xx), Cumali (xx)
GOLLER: Dk.28 Erdal (Gaziantepspor), Dk.20 Burak, Dk.48 Nizamettin (penaltı), Dk.80 Oğuz (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Müslüm, Gökhan (Gaziantepspor)

SPOR Toto 1’inci Lig'in 25'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 3-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
20’nci dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında rakiplerini geçerek ceza alanı sol çizgisine gelen Otoo pasını aktardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Burak’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
28’inci dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cuma’nın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Erdal, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.
48’inci dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Nizamettin ceza alanı içiresinde defans oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakem Mert Güzenge pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Nizamettin topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
80’inci dakikada Balıkesir Baltok sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sedat’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Oğuz kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 1-3.
Karşılaşma Balıkesirspor Baltok’un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314