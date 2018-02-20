Gaziantepspor - Altınordu maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Derelioğlu: "Galip gelemedik üzgünüz”

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Zor bir 3 puan aldık"

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi futbol oynadıklarını ifade eden Gaziantepspor Teknik Direktör'ü Oktay Derelioğlu, "Kesinlikle maçın galibiyetle ayrılması gereken Gaziantepspor'du. Futbolda bazen oyunun skora yansımadığı bir karşılaşma. Futbol uzun soluklu bir süreç oyunudur. Bugün biz kırmızı kart pozisyonuna kadar üstün oynayan bir taraftık. Bunu istatistiklerde de görebilirsiniz. Şunu da belirtmek gerek ki Altınrodu bu ligin en iyi takımlarından birisi. Galip gelemedik üzgünüz” dedi.

ALTINORDU TEKNİK DİREKTÖRÜ EROĞLU: "ZOR BİR 3 PUAN ALDIK"

Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu ise “Maçtan önce dışarıdan kolay gibi görünen ama zor bir maçtı. Burada saygı duyulacak oyuncular ve hoca var. Biz istediğimiz gibi başlayamadık maça. Hüseyinin sakatlanması ve bir oyuncumuzun kırmızı kart görmesi nedeniyle formatımızı değiştirmek zorunda kaldık. İkinci yarıda alanları kapattığımızda rakip bizi zorlasa da pozisyon vermeyeceğimizi biliyorduk. Rakibe pozisyon vermedik. Bizde pozisyon bulamadık. Kolay gibi görünen maçtan gerçekten zorlanarak 3 puan aldık. Çok değerli bir 3 puandı. Yukarıya tutunmak ve yukarıda kalmak istiloruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu

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- Oktay Derelioğlu'nun açıklamaları

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