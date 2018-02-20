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Gaziantepspor - Altınordu: 0-1

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Çağatay Şahan (xxx), Kemal Elmas (xxx), Burak Cansız (xxx) GAZİANTEPSPOR: Musa (x) - Şenol (xx), Hüseyin (xx), Deniz Solmaz (xx) (Dk.88 Yunus), İlker (xx), Ahmet (xx), Oktay (x),...

Gaziantepspor - Altınordu: 0-1

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Çağatay Şahan (xxx), Kemal Elmas (xxx), Burak Cansız (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (x) - Şenol (xx), Hüseyin (xx), Deniz Solmaz (xx) (Dk.88 Yunus), İlker (xx), Ahmet (xx), Oktay (x), Müslüm (xx), Gökhan (x), Cuma (xxx) (Dk.66 Harun x), Yusuf Erdem (xx)
ALTINORDU: Erce (xxx) - Uğur (xx), Yusuf Acer (xx), Mehmet (xxx), Serkan (xx), Mirkan (xx)(Dk.46 Berkay xx), Erdoğan (xxx), Kerim (xx) (Dk.81 Alican), Deniz Vural (xx), Barış (xx), Hasan (xx) (Dk.30 Recep xx)
GOLLER: Dk. 21 Uğur (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Uğur (Altınordu)
SARI KARTLAR: Müslüm (Gaziantepspor), Deniz Vural, Recep (Altınordu)

Spor Toto 1’inci Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.
15’inci dakikada gelişen Yusuf’un orta sahadan attığı pasta ceza alanına yakın bir noktada buluşan Ahmet, topu düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi. Top kaleci Erce’de kaldı.
21’inci dakikada konuk takımın kazandığı köşe atışında topun başına Serkan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
37'nci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Müslüm, Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu dakikadan sonra Altınordu karşılaşmaya 10 kişi devam etti. 
38'inci dakikada Gaziantepspor'da Müslüm, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 
Karşılaşma konuk ekip Altınordu’nun 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

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