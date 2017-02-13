Gaziantepspor - Adanaspor maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktör Uygun: "Takımım adına mutluyum. Gaziantepspor düşmeyecek"

Adanaspor Teknik Direktörü Şahin: "Bu maçtan dersler çıkacağız"



Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, Adanaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası yaşanan olayları değerlendirirken, "Üzücü olaylar bizi üzmüştür. Takımım adına mutluyum. Gaziantepspor düşmeyecek" dedi.

Bülent Uygun, Adanaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bugün iki takımda ligde kalmaya çalışıyor. Ama futboldan daha önemli şeyler var; insanlarımızın hayatı ve sevgi gibi. Maalesef bu yaşadığımız üzücü olaylar, bizi üzmüştür. İki kardeş şehrimizin mücadelesinde dostluğun kazanması en büyük arzumuzdu. Belki Adanaspor bizden daha iyiydi ama 3 puanı biz kazandık. Biz kardeşlik, sevgi ve barış için mücadele ediyoruz. Gaziantepspor düşmeyecek. Hep beraber birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

Adanaspor'un teknik direktörü Levent Şahin ise, bundan sonraki maçların daha önemli ve zorlu geçeceğini ifade ederek, "Gaziantepspor takımını aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Birinci devredeki oyun ve takım kurgusunu ikinci yarıda yansıtamadık. Bunun neticesinde de gol geldi. Pozisyonlara girdik, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bu maç bize gösterdi ki bundan sonraki maçlar daha önemli ve daha zorlu geçecek. Bu maçtan dersler çıkacağız. Bundan sonraki maçlarda bu tür hataları daha aza indirip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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HABER: MÜCAHİT YOLCU - KAMERA: EYYÜP BURUN - GAZİANTEP /