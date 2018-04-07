Gaziantepspor - Adanaspor maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Demir: "Şanssızdık"

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "Onur mücadelesi veren Gaziantep’i kutluyorum"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in 30’uncu haftasında evinde konuk ettiği Adanaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor'da teknik direktör Faik Demir, erken gol yediklerini söyledi.

Demir şöyle konuştu;

"Kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz bir bölgeden gol oldu. İkinci yarı futbol adına pozitif bir maç çıkardık. Pozisyonlarımız vardı. Ancak böyle anlarda deneyim ve tecrübe devreye giriyor. Şans bizden yana değildi. Adanaspor'u tebrik ediyorum. Bu sıkıntılı süreçte oynadıkları performanstan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. 86'ncı dakikaya kadar 1-0 gerideydik, daha sonra peş peşe goller yedik. Yolumuza devam edeceğiz."

ARIN: NEFES ALDIK

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise Gaziantepspor’u kutladıklarını belirterek, "Onlar, onur savaşı verdiler. Onların hepsinin ayrı bir yeri var. İki haftadır aldığımız puanlar soluklanmamızı sağladı. İşimizi ciddi yapmak zorundayız. Erken bulduğumuz gol, oyuncularımızı rehavete kapılmasını sağladı. Gaziantepspor, bizi zorladı. İkinci golü attıktan sonra dirençleri bozuldu. Oyuncularımı kutluyorum ancak onur mücadelesi veren Gaziantepspor'u ayrıca kutluyorum” diye konuştu.

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