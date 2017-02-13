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Gaziantepspor - Adanaspor: 1-0

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, () (fotoğraflı) STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx) GAZİANTEPSPOR: Paulo (xxx)- Pedroso (xxx), Elyasa (xxx), Kisliak (xx), Wallace (xx), Barış (xxx), Hatira...

Gaziantepspor - Adanaspor: 1-0

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, () (fotoğraflı)

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Paulo (xxx)- Pedroso (xxx), Elyasa (xxx), Kisliak (xx), Wallace (xx), Barış (xxx), Hatira (xxx), Iyane (xx) (Dk.46 Sefa x), Fatau (xx) (Dk.69 Abdülkadir xx), Marcio (xx), Ghilas (xx) (Dk.84 Kangwa)

ADANASPOR: Itanje (xx)- Ramos (xx), Samican (xx), Magaye (xxx), Vinicius Santos (xx) (Dk.58 Cem xx), Tevfik (xx) (Dk.65 Reynoldo xx), Rodrigo (xx), Vinicius Jose (xx), Koman (xxx), Ronei (xxx), Bekir (xx)

GOL: Dk.55 Hatira (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Sefa, Wallace, Kisliak, Marcio, Ghilas (Gaziantepspor), Ronei, Bekir (Adanaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Kislyak'ın penaltı noktasında pas verdiği Ghilas'ın şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

30'uncu dakikada Tevfik'in rakibi Pedroso'ya yaptığı faul sonucu serbest vuruşu kullanan Wallace'nin vuruşu savunma tarafından uzaklaştırıldı.

35'inci dakikada Koman'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ronei'nin sağ ayağıyla şutunda meşin yuvarlak, kalenin yanından ağlardan auta çıktı.

51'inci dakikada Tevfik Altındağ'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Koman'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Paulo'da kaldı.

55'inci dakikada Ghilas'ın ceza yayının sağından kale önüne ortaladığı topa iyi yükselen Hatira, kafa vuruşuyla golü kaydetti: 1-0.

73'üncü dakikada Bekir'in serbest vuruşunda kaleci Paulo, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ronei'nin önünde kaldı. Ronei'nin vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

84'üncü dakikada Samican'ın ceza sahasından kullandığı şutta top, üstten farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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