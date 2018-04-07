Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Gaziantepspor – Adanaspor: 0-3

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Emrah Ünal (xxx) GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Zeki (x), Hasan (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.46 Serhan xx), Oktay (xx), Erdal (x), Gökhan...

Gaziantepspor – Adanaspor: 0-3

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Emrah Ünal (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Zeki (x), Hasan (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.46 Serhan xx), Oktay (xx), Erdal (x), Gökhan (x), Mustafa (xxx) (Dk.79 Harun x), Yusuf (xx) (Dk.62 Sait xx)
ADANASPOR: İrfan (xxx)- Gökhan Süzen (xx), Nelson (xx), Berkay (xxx), Oğuz (xx) (Dk.58 Uche xx), Onur (xx), Tevfik (xxx), Mustafa (xx) (Dk.73 Ahmet x), Da Silva (xx), Yakup (xx), Bahattin (xx)
GOLLER: Dk.5 Bahattin, Dk.86 Tevfik, Dk.88 Uche (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Erdal, Oktay, Hasan (Gaziantepspor), Berkan, Oğuz (Adanaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 3-0 mağlup oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada topla beraber ceza alanı içine hareketlenen Bahattin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
14'üncü dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Gaziantepspor'da topun başına Ahmet geçti. Bu oyuncunun ceza alanı içine gönderdiği topa iyi yükselen Erdal'ın kafayla vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
22'nci dakikada Adanaspor'un atağında Bahattin topla beraber ceza alanına hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisine kadar çıkan kaleciyi geçen Bahattin'in vuruşunda top direğe çarparak savunma oyuncularında kaldı.  
86'ncı dakikada gelişen Adanaspor atağında sağ kanattan topla ilerleyen Nelson pasını ceza alanı içine aktardı. Topla buluşan Tevfik, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2
88'inci dakikada sağ kanattan buluştuğu topla ceza alanı ön çizgisine hareketlenen Uche'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
Karşılaşma 3-0 Adanaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314