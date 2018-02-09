Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası...
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...

Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu: "Güzel oynadık ama basit goller yedik”, Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur: “Zor şartlarda 3 puan almak mutluluk verici”

Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto 1’inci Lig’de Adana Demirspor’a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor'da teknik direktör Oktay Derelioğlu, oyuncularının güzel oynadığını ifade ederek şunları dedi:

"Bu akşamki karşılaşmanın genelinde takım olarak iyi oynadık. İyi oyunumuzu maalesef golle süsleyemedik. Yediğimiz 3 gol de bizim hatamız. Adana Demirspor'un bizi zorlayıp, oyunu kurgulayıp bize gol attığını düşünmüyorum. Biz bu oyuncularla devam etmeye mecburuz. Statü gereği transfer yapamıyoruz. Kulüpte tecrübeli oyuncularımız yok. Ama buna rağmen mücadelesini en iyi şekilde sürdüren Gaziantepspor takımı var. Ben burada olduğum müddetçe bu böyle olacaktır. Takımın başarma arzusundan son derece memnunum. Her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz.”

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise “3 puanla başlamak güzel. Gerçekten takımımızın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Artık Demirspor’un bundan sonraki bütün maçları hem iç saha hem dış saha 3 puan üzerine kurulmuş olacak. Oyuncularımızı kutluyorum, bu şartlarda puan almak çok güzel. Demirspor’un bundan sonraki hazırlıkları karşılaşmalardan 3 puan almaya yönelik olacak. Kısa süre içerisinde 3 haftada galibiyetlerle alt sıralar ile bağlantıyı keseceğiz” diye konuştu

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314