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Gaziantep'te passolig kuyruğu

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un, Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği ve Gaziantep Arena Stadı'ndaki ilk maçı izlemek isteyen taraftarlar, mobil passolig gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Gaziantepspor, Antalyaspor ile...

Gaziantep'te passolig kuyruğu
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un, Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği ve Gaziantep Arena Stadı'ndaki ilk maçı izlemek isteyen taraftarlar, mobil passolig gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.
Gaziantepspor, Antalyaspor ile 15 Ocak pazar günü saat 16.00'da oynayacağı ve Gaziantep Arena Stadı'nın açılışının yapılacağı karşılaşmaya 18 yaş altı tüm taraftarlara ücretsiz passalig kartı verileceğini açıkladı. Ayrıca stattaki ilk maç nedeniyle VIP bilet 20, diğerleri ise 10 liraya düşürüldü. Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından taraftarlar, passolig kartlarının satıldığı mobil gişelere akın etti. Gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, Pazar günü oynanacak maçı izlemek için bilet satın aldı. Taraftarlardan 18 yaşını doldurmayanlara ise Gaziantepspor yönetiminin aldığı kararla passolig kartları ücretsiz verildi.
Passolig gişe görevlisi Emre Yıldırım yoğun talebi karşılamak için 3 passolig aracının getirildiğini buna rağmen yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Gaziantep Arena'da oynanacak ilk maç olduğu için maça çok fazla talep var. Bu talebi karşılamak için 3 adet araç getirdik. Araçlar geleli 3 gün oldu ve 3 günde 5 bin tane bilet satıldı. İlk maç ve yeni stad olduğu için bilet fiyatları 10 lira, VIP biletler ise 20 lira, ayrıca 18 yaş altı taraftara passolig ücretsiz ve maça gelen her taraftara Gaziantepspor forması hediye edilecek" dedi.
Gaziantepspor taraftarı Enes Kürkçü ise soğuk kış gününde sabahın erken saatlerinde gelerek gişede sıraya girdiğini ve saatlerdir sıra beklediğini ifade ederek, taraftar olarak tek amacının yeni stadın ilk maçında Gaziantepspor'a destek vermek olduğunu söyledi.

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