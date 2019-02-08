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Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Soerbymagle'yi 12-2 yendi

Hasan KIRMIZITAŞ/ZAGREB() -  HIRVATİSTAN’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 mağlup...

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Soerbymagle'yi 12-2 yendi

Hasan KIRMIZITAŞ/ZAGREB() - 

HIRVATİSTAN’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 mağlup etti.
Zagreb'in Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşı karşıya geldi. Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ile takım yöneticilerinin de izlediği maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, ilk yarıyı 5-1 önde kapattı.
Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı müsabaka sonunda rakibi Soerbymagle'yi 12-2 mağlup etmeyi başardı.

(FOTOĞRAFLI)

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