Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

Gaziantep Polisgücü, Avrupa üçüncüsü oldu

Hasan KIRMIZITAŞ / ZAGREB-HIRVATİSTAN,() - Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’i üçüncü olarak tamamladı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen...

Gaziantep Polisgücü, Avrupa üçüncüsü oldu

Hasan KIRMIZITAŞ / ZAGREB-HIRVATİSTAN,() - Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’i üçüncü olarak tamamladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, grup maçlarının ardından dörtlü final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada; İspanya'nın SPV Complutense takımı şampiyon olurken, Polonya'nın Grunwald Poznan ekibi ikinci, Türkiye'yi temsil eden ilk takım olan Gaziantep Polisgücü ise üçüncü oldu. Gaziantep Polisgücü Hokey takımı oyuncu ve antrenörleri, turnuva sonunda düzenlenen törende, üçüncülük madalyasını alırken, şampiyonluğa ulaşan İspanyol SPV Complutense ise kupayı kaldırıp, sevinç yaşadı. Ödül töreninin sonunda turnuvaya katılan takımlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Trophy Liginde ilk kez mücadele ettiklerini belirterek, Avrupa üçüncülüğünün başarı olduğunu ifade etti.
Grup ve dörtlü final maçlarında iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Kaplan, hedeflerinin bundan sonraki yıl şampiyonluk olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
- Kupa törene
- Gaziantep ekibinin madalya alması
- Kupa kazananekip
- Turnuvaya katılanlar
- Mehmet Kaplan’ın açıklaması
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328