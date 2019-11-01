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Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson ( Dk. 70 Djilobodji), Güray Vural, Chibsah...

SPOR 31.10.2019, 20:33
Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP, ()
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson ( Dk. 70 Djilobodji), Güray Vural, Chibsah (Dk. 46 Hasan Yurtseven), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Dk. 70 Twumasi)
TURGUTLUSPOR: Can Sevinç- Muhammed Can, Kadir Torbacı, Alperen Doğan, Oğuzhan Kanmaz (Dk. 72 Mustafa Yılmaz), Güner Okay, Ferhat Katipoğlu, Serkan Akın, Kenan Gürmen (Dk. 78 Sezer Batuhan Turhal) , Hüseyin Durak (Dk. 62 Mithat Yaşar), Emre Keskin
GOLLER: Dk. 27 Diarra, Dk. 69 Güray, Dk. 77 Kenan Özer (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Chibsah, Kubilay Aktaş (Gaziantep FK) - Oğuzhan, Kadir Torbacı (Turgutluspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Gaziantep FK, evinde Turgutluspor 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
8’inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışından Kenan’ın vuruşunda top direkten döndü.
12’nci dakikada orta alandan gelişen Turgutluspor atağında Kenan Gürmen’in ceza alanı yakınlarından sert vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
27’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında savunmanın yaptığı hatayı değerlendiren Diarra, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
56’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan’ın içeriye gönderdiği ortada Kenan’ın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.
67’inci dakikada orta alandan gelişen Turgutluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kadir
Torbacı’nın vuruşunda top kalecide kaldı.  
69’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Jefferson’un ara pasında top ile buluşan Güray Vural’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
77’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Güray’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer’in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.


 

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