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Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 11’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşma 2-0 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda...

SPOR 09.11.2019, 23:53
Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından
Süper Lig'in 11’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşma 2-0 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı ile ilgili futbolculara kırgın olmadığını belirtti. Sahada yenilgiye değil oyuna baktığını söyleyen Terim, oyunda mücadele edilmemesine üzüldüğünü söyledi.
Fatih Terim, “Prensip olarak kırgınlığını belli eden teknik adam değilim, oyunculara kırgın olsam da onlarla çalışıp sorumluluğu kendi üzerimize almak zorundayız. Oyuncularıma kırgınlığım yok sadece üzüldüm. Galatasaray, Real Madrid karşısında ismine yakışır oynamalıydı. Yenildi diye oyuncularıma kırılacak değilim. Şüphesiz ağır bir yenilgi ama sonuç olarak kaybedilen 3 puan. Madrid maçında sanırım Gaziantep maçını düşünüyorlardı. Maçtan sonra uyumadım. Kalp ağrım geçmiş değil. Beni izleyenlerin ne anladığını biliyorum. Bundan daha iyi galibiyet aldığımız maçlarda olmuştu. Ama maçta mücadele edilmiyorsa bu beni çok üzer. Sahada yerli ve yabancı oyuncu konusuna bakmamak lazım. Galatasaray’da forma alınca o formayı bırakmamak için mücadele etmek öğrenilir. Şimdi formayı alanların bırakmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
"İLK YARI İSTEDİĞİMİZ GALATASARAY VARDI"
Gaziantep FK karşısında aldıkları 3 puanı değerlendiren Fatih Terim, ilk yarı iyi futbol oynadıklarını ifade ederek, takımın disiplini bırakmadığını söyledi.
Terim, "Sahada Galatasaray vardı. 4 oyuncu değiştirdim. Çok ciddi ve disiplinli oynadılar. İyi bir oyun oynadılar. İkinci yarı hücuma iyi çıkışlar oldu. Bazı oyuncularımı yorulana kadar çıkarasım yoktu. Bugün özellikle ilk yarı oynadığımız oyun en iyi maçlardan birisiydi. Daha fazla da gol atabilirdik. Kanatlardan gelen ortalar ve hücum açısından gelen toplarda iyi şeyler yaptık. Bundan sonra bu formatta oynayabiliriz” diye konuştu.
SUMUDICA: BİZDEN DAHA İYİ BİR TAKIMA KARŞI KAYBETTİK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise sakat oyuncular olduğu için zorlandıkları bir maç olduğunu belirterek, forvet oyuncusu olmadan maçı tamamladıklarını söyledi.
İkinci yarı önemli fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bugün bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik. Forvet oyuncusu olmadan maç çıkardık. Oyunu iki tane 1.70 boyundaki ileri oyuncu ile bitirdik. Muhammet ve Muğdat sakattı. 20’nci dakikadan sonra Kayode sakatlandığını söyleyerek maça devam etti. Takımımı 3’lü stoper ile oynattığımda herkes bana karşıydı. Ama rakip de öyle oynayarak başladı. İkinci yarı daha iyi oynadık ve fırsatlar yakaladık. Rakibimizin 6-0 kaybetmesi kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz. Ben de Zidane değilim. Rakip oyuncuların piyasa değeri belli. Bizden kaliteli ve değerli bir takım. Dediğim gibi ikinci yarı daha iyiydik ama kaybettik. Rakip takımı kutluyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Marius Sumudica'nın açıklamaları
- Fatih Terim’in açıklamaları

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