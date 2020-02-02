banner314

banner325

Son Dakika

Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

SPOR 02.02.2020, 19:27
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Süper Lig’in 20’nci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maç esnasında tartışma yaşadığı Sivasspor’un oyuncusu Caner Osmanpaşa ile ilgili olarak oyuncunun kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade etti. Sumudica, "Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim. Ve benim üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdiler. Çok tecrübeleri bir hocaları var, kendisine saygı duyuyorum" dedi.
Sumudica, kazandıkları galibiyet ile ilgili olarak ise oyundan memnun olduğunu ve taktiksel olarak iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Terinin son damlasına kadar savaştılar oyuncularımız. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardık. Futbolu çok sevdiklerini gördüm. Taraftar takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğla’na da armağan ediyorum. Bana inandı ve beni bu göreve getirdi. Yeni yönetimle de devam ettik. Bana inandılar. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Maxim’in oyunundan çok memnunum. İki oyuncu girdi takıma ve farklılık yarattı. Ayrıca oyuna sonradan giren Kenan ve Diarra gol attı. Oyuna girdiklerinde fark yarattılar” dedi.
RIZA ÇALIMBAY: BEKLENEN BİR YENİLGİ OLDU
Demir Grup Sivasspor Teknik Direk Direktörü Rıza Çalımbay ise kontra ataklarda etkili olamadıklarını bu yüzden de beklenen bir yenilgi olduğunu söyledi.
Çalımbay maçtan ders alacaklarını belirterek, “Beklenen bir yenilgi oldu. Yaptığımız hatalardan dolayı ilk yarı şanssız bir gol yedik. İkinci yarı güzel pozisyonlar bulduk ama yeterli değildi. Özellikle son 20 dakikada önemli pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Kontra ataklarda etkili olamazsak goller bulamazsak, pozisyona giremezsek bu yenilgi gayet normal. Maça gelecek olursak Gaziantep takımını tebrik ediyorum. Hatalar yaptık, hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. 10 maçtır büyük bir seri yakaladık. Bunlar önemli değil final maçlarımıza daha dikkatli hazırlanıp bu maçtan önemli dersler alacağız” diye konuştu.
Öte yandan Çalımbay, maç içerisinde yaşanan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile oyuncusu Caner Osmanpaşa arasında yaşanan gerginlikle ilgili Sumudica’nın kulüp yönetimi tarafından ikaz edilmesi gerektiğini ifade etti.
Çalımbay, “Teknik direktör olarak örnek olmamız gerekiyor. Teknik direktör arkadaşımızın yaptığı çok ayıp. Benim oyuncuma 5 işareti yapıp saldıramazlar bu hareketler Gaziantep FK takımına yakışmıyor. Bu takıma yakışmayan hareketler yaptı. Biz ona ne kadar saygılı davrandıysak o arkadaşlarımıza kötü davrandı. Hakem arkadaşımız iyi maç yönetti ama bir kez bile ikaz yapmadı. Hakemin böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Bizi tahrik etmemesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar 2 sarı kart gördüm. O da çizgiyi geçtiğim içindi. Gaziantep takımının başkanı bu konuda ikaz etmesi lazım. Teknik direktör topluma örnek olması gereken bir insan. Bu davranış yarın ters tepebilir” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Marius Sumudica'nın açıklamaları
- Rıza Çalımbay’ın açıklamaları

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
İmsak 06:40
Güneş 08:07
Öğle 13:23
İkindi 16:04
Akşam 18:29
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 20 41
2. Başakşehir 20 39
3. Trabzonspor 19 38
4. Alanyaspor 20 38
5. Fenerbahçe 20 37
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 20 33
8. Göztepe 19 29
9. Gaziantep FK 20 27
10. Malatyaspor 19 24
11. Çaykur Rizespor 20 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 20 19
15. Antalyaspor 20 18
16. Kasımpaşa 20 16
17. Ankaragücü 20 14
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 20 41
2. Erzurum BB 20 35
3. Bursaspor 19 33
4. Adana Demirspor 20 31
5. Keçiörengücü 20 29
6. Altay 20 28
7. Ümraniye 19 28
8. Akhisar Bld.Spor 20 28
9. Giresunspor 20 28
10. Menemen Belediyespor 20 28
11. Fatih Karagümrük 20 27
12. Balıkesirspor 20 25
13. Altınordu 20 23
14. İstanbulspor 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 20 15
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 25 73
2. Man City 24 51
3. Leicester City 25 49
4. Chelsea 25 41
5. Sheffield United 25 36
6. M. United 25 35
7. Wolverhampton 25 35
8. Tottenham 24 34
9. Everton 25 33
10. Arsenal 25 31
11. Burnley 25 31
12. Newcastle 25 31
13. Southampton 25 31
14. Crystal Palace 25 30
15. Brighton 25 26
16. Bournemouth 25 26
17. Aston Villa 25 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 25 23
20. Norwich City 25 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 49
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Valencia 22 37
5. Getafe 21 36
6. Atletico Madrid 22 36
7. Real Sociedad 22 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Granada 22 30
11. Osasuna 21 28
12. Real Betis 22 28
13. Levante 21 26
14. Real Valladolid 22 25
15. Eibar 22 24
16. Deportivo Alaves 21 23
17. Mallorca 22 18
18. Leganés 22 18
19. Celta de Vigo 22 17
20. Espanyol 22 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3