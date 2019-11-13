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Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete; TFF Birinci Başkan...
SPOR 13.11.2019, 20:40
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete; TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Gaziantep FK Genel Sekreteri Müslüm Özmen de katıldı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete; TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Gaziantep FK Genel Sekreteri Müslüm Özmen de katıldı.
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