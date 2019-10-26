Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 9’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten maçın ardından her iki teknik direktör düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımı Lig’de tutamazsa antrönörlüğü bırakacağını ifade eden Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Taraftarlarımızı ve takımımı tebrik ediyorum. Biz burada bir aile ortamı oluşturduk. Birinci sırada olan bir takıma karşı oynadık. Bugün sahada kimin birinci sırada olduğunu kimin bizim sıramızda olduğunu anlayamadık. Biz bugün rakibimizden daha iyi oynadık. Rakip takım oyuncuları 6-7 dakika yerde kalarak zaman harcadılar. İyi oynadığımız için çok mutluyum. 12 puan olduk bugün. Sizlere söz verdiğim gibi ilk yarı sonuna kadar 9-10 puan daha almamız lazım. Çok zor bir maç geçirdik. Burada Gaziantep FK karşı kazanmak çok zor. Burada yaşayan bir gazetece bana ligde kalamayacağımızı yazmış ve evime dönmemi istediğini yazmış. Eğer bu takım benle beraber küme düşerse ben antrenörlüğü bırakacağım. Ben takımı ligde tutarsam da o gazeteci kalemini bıraksın" dedi.

EROL BULUT: ZOR BİR DEPLASMAN OLDU

Zor bir deplasman olduğunu ifade eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Burada çok zorlu bir deplasman oldu. Gaziantep takımı geç kurulmasına rağmen iyi bir takım. Biz bugün buradan 3 puan almak istiyorduk. Uzatmalarda yediğimiz bir gol var. Olmayan faulden gelen bir gol var. Ama biz aslında yakaladığımız pozisyonları ilk yarıda ve ikinci yarıda değerlendirmiş olsaydık 2-0 skorla rahat bir şekilde ayrılabilirdik. Bunu başaramadık. Aslında rakip çok fazla pozisyon bulamadı. Olmayan faulden yediğimiz gol bizi üzdü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marius Sumudica'nın açıklamaları

- Erol Bulut’un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

