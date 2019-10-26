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Gaziantep FK – Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, () -  STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kana-Biyik, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, (Dk.77...

SPOR 26.10.2019, 19:53
Gaziantep FK – Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, () - 
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kana-Biyik, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, (Dk.77 Mehmet Erdem) (Dk.90 Olkowskı) Kenan Özer (Dk. 60 Diarra) Twumasi
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 64 Musa)  Bakasetas, (Dk. 71 Bammou) Junior Fernandes, (Dk.81 Caulker) Cisse
GOLLER:Dk. 90 Kana Bıyık (Gaziantep FK) - Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Chibsah, Jefferson (Gaziantep FK) - Kaan,  Bammou (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 9’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
6’ncı dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu alan Junior Fernandes ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı.
33’üncü dakikada ev sahibi takımda Kenan Özer'in hatalı pasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse'ye pas verdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
40’ıncı dakikada Morais'in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
69’uncu dakikada Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan’ın sol taraftan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuran Kana-Biyik’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
74’üncü dakikada gelişen konuk ekibin atağında, Papiss Cisse’nin ceza sahasında yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa gelişine vuran Junior Fernandes’in şutu, kalecide kaldı.
90’ıncı dakikada kırmızı-siyahlılarda Twumasi ceza sahası çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Kana-Biyik’ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.

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