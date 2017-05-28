Gaziantep Çarşı'sı Siyah-Beyaz

Ali DANAŞ, GAZİANTEP, () Gaziantepspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde Gaziantep Şehir Merkezi hareketlenmeye başladı.

19.00'da başlayacak karşılaşma için kente gelen Beşiktaşlı taraftarlar çarşıda vakit geçirirken takımları için tezahüratlara da başladılar.

Küme düşen Gaziantepspor karşısında kazanması durumunda şampiyonluğu garantileyecek olan ve hem 15. şampiyonluğunu elde edip hem de formasındaki armasının üstüne 3. yıldızı takacak olan Beşiktaş'ı yaklaşık 20 bin taraftarı tribünde yalnız bırakmayacak. Gaziantep Yönetimi'nin 24 bin bilet verdiği Beşiktaş öğle saatlerine kadar 18 bin bilet üzerinde satış yaptı. Bilet satışı devam ediyor.

Binlerce Beşiktaş taraftarı Gaziantep'te 17.00'den sonra stada hareket edecek. Bu saate kadar şehir merkezinde vakit geçirecek olan siyah-beyazlılar giydikleri formalar, taktıkları atkılar ve ellerinde bayraklarla maçın atmosferine yavaş yavaş girmeye başladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çarşıdaki Beşiktaşlılar

-Esnaf, taraftar ve diğer detaylar

FEED