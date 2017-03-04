Gaziantep Büyükşehir-Mersin İdmanyurdu: 1-2

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, ()
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Bülent Gökçü (xxx), Orkun Aktaş (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (xx)- Uğur (xx), Gökhan Alsan (xx), Muhammet (xxx), Ekigho (xx), Kalu (xx) (Dk.76 Özgür x), Erdem (xxx), Wadji (x) (Dk.46 Tevfik xx), Keita (x) (Dk.32 Murat xx), Erdal (xx), Ahmet Kesim (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov (xxx)- Enes (xx), Saurez (xxx), Mitrovic (xx), Abdulkadir (xxx), Hakan (xxx), Nurullah (xxx), Emrah (xxx), Gökhan Akkan (xxx), Güven (xx) (Dk.57 Ahmet Bener) (Dk.81 Serol), Melih (xx) (Dk.88 Sinan)
GOLLER: Dk.85 Ekigho (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.13 Nurullah, Dk.87 Suarez (Mersin İdmanyurdu)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Ahmet Kesim (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.90+3 Enes (Mersin İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Ekigho (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Melih, Güven (Mersin İdmanyurdu)
TFF 1'inci Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu.
13'üncü dakikada Melih'in ara pasıyla topla buluşan Nurullah, yerden vuruşuyla kaleci Stackhowiak'ın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
21'inci dakikada Erdal'ın ortasına yükselen Ahmet Kesim'in kafa vuruşunda top kaleci Mihaylov'da kaldı.
58'inci dakikada kale önüne gelen ortaya yükselen Muhammet'in kafa vuruşunda topu kaleci Mihaylov kurtardı.
61'inci dakikada Tevfik'in ceza sahasına ara pasıyla topla buluşan Ekigho'nun vuruşunda kaleci Mihaylov tehlikeye önleyip uzaklaştırdı.
70'inci dakikada ceza sahasına yakın noktada topla kaleye ilerleyen Nurullah'a faul yapan Ahmet Kesim hakem tarafından verilen ikinci sarı kartla gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
85'inci dakikada Uğur'un korner çizgisi yakınından yaptığı ortaya iyi yükselen Ekigho'nun kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.
87'nci dakikada Melih'in ara pasıyla topla buluşan Suarez, kaleciden sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+3'üncü dakikada Enes, rakibi Uğur'a faul yapınca hakem tarafından ikinci sarı kartla gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
Karşılaşma konuk takım Mersin İdmanyurdu'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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