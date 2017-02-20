Gaziantep Büyükşehir - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-2

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Serkan Gencerler (xxx), Aleks Taşcıoğlu (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (x)- Murat Ceylan (x) (Dk.69 Tevfik x), Gökhan (xx), Kalu (xx), Mehmet (xxx), Wadji (xx) (Dk.78 Ramazan xx), Keita (x) (Dk.23 Cumali x), Erhan (xx), Akakpo (xx), Özgür (xx), Ahmet (x)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Caner (xx), Sedat (xxx), Yiğitcan (xxx), Pereira (xxx), İrfan (xxx) (Dk.56 Murat Yıldırım (x), Godson (xx), Dialiba (xx) (Dk.85 Augistine), Sezer (xx), Rahman (xx), Ayite (xx) (Dk.72 Eren xx)
GOLLER: Dk.89 Ramazan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.66 Pereira, Dk.90 Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Keita, Ahmet (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Caner (Evkur Yeni Malatyaspor)
TFF 1'inci Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
5'inci dakikada Erhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Kalu'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
12'nci dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Ayite'nin şutunu kaleci Stackhowiak kurtardı.
42'nci dakikada İrfan'ın ortasına iyi yükselen Pereira topa kafa ile vurdu. Top kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
66'ncı dakikada Dialiba'nın sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya iyi yükselen Pereira'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
89'uncu dakikada Ramazan'ın çalımlayarak ceza sahasında kaleyi gören şutunda top, savunmaya çarpıp fileleri havalandırdı: 1-1.
90'ıncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada iki oyuncunun üzerinden topa yükselen Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.