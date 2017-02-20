Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye ile İran arasında kriz
Kurtulmuş: Türkiye'nin ABD'den çok üst düzey yetkililerle görüşmeleri hayra alamet
FETÖ'yü ve adamlarını iae etmesini...
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Metin Diyadin, basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Metin Diyadin, maçın ardından...

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Metin Diyadin, basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıklarını fakat buna rağmen kaybettiklerini ifade etti. Toplantıda istifasını da açıklayan Diyadin, şöyle konuştu: "Mağlup olmamıza rağmen oyuncularımı kutluyorum. Bu ligin en ofansif takımı Malatyaspor karşı sahadan en çok pozisyona giren takım bizdik. Ama bir türlü olmayan bir şeyler var. Bunu kendime bağlıyorum. Bütün oyuncularımı bugüne kadar çalışma disiplini olsun her şeyle beraber cani gönülden tebrik ediyorum. Çok doğru futbol oynayan bir takım olduğumuza inanıyorum. Gelinen süreçte enerjimiz de düşüyor. Sanırım artık takımın, daha kısmetli bir hocaya ihtiyacı var. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. İstifa ediyorum. Takım için daha kısmetli ve biraz daha şanslı bir hoca iyi olacaktır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Metin Diyadin'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,()

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.