Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Giresunspor maçının ardından

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, kazandıkları 3 puanla ligde kalma hakkı elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle çok zor bir 7 hafta geçirdik. Son hafta çok daha stresli bir maç oynadık. Çok zor kümede kaldık. Demek ki daha önce alınan puanlar az. Ben geldikten sonra 13 puan alan oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularımız çok inandı. Ve gerçekten oyuncularımız sözlerini tuttu. Çok zoru başardık. Stres dolu bir maç oynadık. Çok rahat top oynayamadık, ama ne olursa olsun sonuç lehimize kapandığı için mutluyuz. Bundan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir planla mümkünse hata yapmadan, profesyonel düşünceyi ortaya koyarak çalışması gerekiyor. Giresun'a da başarılar diliyorum."

Giresunspor'da teknik direktörü Yücel İldiz ise play off'ta final oynamak için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Rakibimiz için önemli bir karşılaşmaydı. Bizim için de zor bir karşılaşmaydı. Rakibimize bundan sonraki sezonda başarılar diliyoruz. Eskişehir ile oynayacağız. Play off'a kalmak güzel ama final oynamak ve kazanmak istiyoruz. Yarın Giresun'da olacağız ve direk Eskişehir maçına hazırlanacağız. Bizim hedefimiz belli ve o hedef doğrultusunda yolumuza ilerleyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hüseyin Kalpar'ın konuşması

- Yücel İldiz konuşması

- Genel ve detay görüntüler

HABER: MÜCAHİT YOLCU-KAMERA: AHMET ÖZER-GAZİANTEP-)

