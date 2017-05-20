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Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor: 2-1

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon Arena HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx), Erkan Akbulut (xxx) GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (xxx)- Murat (xxx) (Dk.90 Rıza), Uğur (xxx), Gökhan (xxx),...

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor: 2-1

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()
STAT: Gaziantep Kalyon Arena
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx), Erkan Akbulut (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (xxx)- Murat (xxx) (Dk.90 Rıza), Uğur (xxx), Gökhan (xxx), Muhammet (xxx), Kalu (xxx) (Dk.89 Cumali), Erdal (xx) (Dk.61 Himmet x), Ramazan (xxx), Akakpo (xxx), Özgür (xxx), Ahmet (xx)
GİRESUNSPOR: Anıl (x)- Cihan (x) (Dk.77 Abwo), Çağrı (xx), Tomic (xxx), Isaac (xxx), Lopes (xx) (Dk.66 Recep x), Çağlar (xxx), Rızvan (xx), Onur (xx), Tarasovs (xxx), Dilaver (xxx)
GOLLER: Dk.5 Kalu, Dk.33 (penaltı) Muhammet (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.36 Dilaver (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Necati (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
TFF 1'inci Lig'in son haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
5'inci dakikada Muhammet'in saol kanattan rakibin arkasından ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Kalu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
31'inci dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Kalu'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
33'üncü dakikada ceza sahasında Tarasovs'un Kalu'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muhemmet'in vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-0.
36'ncı dakikada savunmanın pasını kesen Dilaver'in, ceza sahası dışından kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 2-1.
58'inci dakikada Dilaver'in korner atışına yükselen Isaac'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
68'inci dakikada Muhammet'in serbest vuruşunda yağış nedeniyle top kaleci Anıl'ın elinden kaydı. Anıl, ikinci hamleyle topu kornere çeldi.
71'inci dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Ramazan'ın bekletmeden kaleye vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
83'üncü dakikada kale önünde topu önünde bulan Kalu'nun vuruşunda savunma tehlikeyi önledi.
90'ncı dakikada Çağlar'ın ceza sahasında savunmayı çalımlayarak kaleye şutunda top, az farkla auta çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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