Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor: 0-1

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () -
STAT: Kamil Ocak
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Uygar Bebek (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (x)- Murat Ceylan (x), Gökhan Alsan (xx), Muhammet Himmet (xx), Ramazan (xxx), Ekigho (xx)(Dk.70 Marinkovic x), Uche Kalu (xx), Erdal Güneş (xx), Gökhan Sazdağı (xx)(Dk.79 Kojic x), Okan Derici (xx)(Dk.46 Muhammet Reis xx), Ahmet Kesim (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Hasan Hüseyin (xxx), Dorukhan (xxx), Uğur (xxx), Erkan (xxx)(Dk.90 Meye), Francis Ofoedu (xx)(Dk.85 Murat Uçar x), Tarık (xxx), Akaminko (xx), Hürriyet (xx), Ramazan Övüç (xx)(Dk.90 Semih Şentürk ), Bruno (xx)
GOL: Dk.67 Erkan Zengin (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Alsan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Ramazan Övüç, Akiminko (Eskişehirspor)
TFF 1'inci Ligi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.
4'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta, meşin yuvarlağı önüne alan ev sahibi ekip oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın vuruşunu kaleci Boffin çıkardı.
17'nci dakikada ev sahibi ekibin ceza sahası çaprazından kazandığı endirek serbest vuruşta Ekigho topa dokundu. Ekıgho'nun vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıkarken, yan hakem pozisyon için ofsayt kararı verdi.
40'ıncı dakikada Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Tarık Çamdal, rakiplerini geçtikten sonra şut attı. Tarık'ın ceza sahasının dışından sert vuruşu az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
47'nci dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Himmet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uche Kalu'nun vuruşu, az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.
57'nci dakikada ev sahibi takımın sol kanattan geliştirdiği atakta Uche Kalu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Alsan'ın vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu Uche Kalu tekrar kaleye vurdu; top az farkla yandan auta çıktı.
61'inci dakikada Bruno'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Francis Ofoedu rakiplerini geçerek topa vurdu. Ofoedu'nun vuruşu az farkla dışarı çıktı.
67'nci dakikada ev sahibi ekibin ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde top Ahmet Kesim'in eline çarptı. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyon sonrasında penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Erkan Zengin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
81'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu önüne almaya çalışan Gökhan Alsan, Akaminko tarafından düşürüldü. Hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammet Reis'in şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
Karşılaşma misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () -