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Gaziantep Büyükşehir-Bandırmaspor: 3-1

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Stadyumu  HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Özgür Ertem (xxx), Gökmen Baltacı (xxx) GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowıak (xxx)- Rıza (xxx), Murat (xx) (Dk.69 Erdal xx), Gökhan Alsan...

Gaziantep Büyükşehir-Bandırmaspor: 3-1

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, ()
STAT: Gaziantep Stadyumu 
HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Özgür Ertem (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowıak (xxx)- Rıza (xxx), Murat (xx) (Dk.69 Erdal xx), Gökhan Alsan (xxx), Muhammet Reis (xxx), Uche (xxx) (Dk.82 Tevfik x), Mehmet (xx), Wadji (xx) (Dk.74 Ramazan x), Erhan (xx), Özgür (xxx), Ahmet (xx)
BANDIRMASPOR: Okan (xx)- David (x) (Dk.46 Droppa xx), Yiğit (x) (Dk.59 Bilal xx), Brinner (xx), Gökhan Karadeniz (xx), Silva (xxx), Emre (x), Sertaç (xx), Gökhan Yılmaz (xx), Bahri (xx), Atabey (x) (Dk.46 Üstün xx)
GOLLER: Dk.11 Muhammet Reis, Dk.56 Gökhan Alsan, Dk.85 Tevfik (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.66 Üstün (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk.49 Emre (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Alsan, Erhan, Ahmet (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Brinner, Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)

TFF 1'inci Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.
3'üncü dakikada ceza sahası çizgisinde Gökhan Alsan'ın vuruşunda top üst direkten auta gitti.
11'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Reis, düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.
36'ncı dakikada Yiğit'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Sertaç'ın şutunda meşin yuvarlak, auta gitti.
49'uncu dakikada rakibine faul yaptığı gerekçesiyle hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılan Emre, kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
56'ncı dakikada Muhammet Reis'in pasıyla ceza sahasında rakipten sıyrılan Gökhan Alsan, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
66'ncı dakikada Gökhan Karadeniz'in ara pasıyla topla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Üstün, sağ ayağıyla vuruşuyla takımının ilk golünü kaydetti: 2-1. 
80'inci dakikada ceza sahası içerisinde karambolde kalan topu önünde bulan Bilal'in vuruşunda, Mehmet meşin yuvarlağa ayak uzatarak kornere gönderdi.
85'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına kadar topla giren Muhammet Reis, kale önünde duran Tevfik'e ara pas verdi. Tevfik'in bekletmeden sol ayağıyla dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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