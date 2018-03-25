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Gaziantep Basketbol- Yeşil Giresun Belediyespor: 79-78

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xxx),  Kaan Büyükçil (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)21, Carter (xx)19, Orhan (xx)14, Miller (xxx)11, Balazic (xx)2, Freimains (xx)6,...

Gaziantep Basketbol- Yeşil Giresun Belediyespor: 79-78

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xxx),  Kaan Büyükçil (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)21, Carter (xx)19, Orhan (xx)14, Miller (xxx)11, Balazic (xx)2, Freimains (xx)6, Can (xxx)3, Erol (xx)5, Murphy (xxx)4
YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: James (xx)19, Boynton (xx)24, Buford (xx)17, Duşan (xx)2, Dragicevic (xx)4, Williams (xx)4, Jefferson (xx)8
1'İNCİ PERİYOT: 20-21
İLK YARI: 43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT:61-55
5 FAUL ALAN: Dragicevic, Jefferson (Yeşil Giresun Belediyespor), Erolcan (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Yeşil Giresun Belediyespor’u 79-78 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da baskılı oyun ortaya koydu. Ev sahibi takım Erol ve Armand’ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyarken konuk takım Buford’un sayılarıyla oyunu bırakmadı. Bu periyot 20-21 Yeşil Giresun Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
2'nci periyotta Gaziantep Basketbol rakibi üzerindeki baskıyı arttırdı. Orhan ve Freimanis’in sayılarıyla rakibiyle arasındaki farkı 12 sayıya çıkarabildi. Rakip takım Boynton’un sayılarıyla aradaki farkı kapatmaya çalışsa da bu periyot 43-35 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda da ev sahibi takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Yeşil Giresun Belediyespor James’in sayıları ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Gaziantep Basketbol Carter ve Miller ile sayı üreterek farkı korumayı başardı. Bu periyot 61-55 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle sona erdi.
Son bölümde Yeşil Giresun Belediyespor, Boynton ve Jafferson’un sayılarıyla aradaki farkı kapattı. Ev sahibi takım ise Orhan ve Miller’in sayılarıyla karşılık verdi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı son periyot Mejia ve Kadji’ye engel olmakta zorlandı. Karşılaşma 79-78 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle sona erdi.

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