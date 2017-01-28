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Gaziantep Basketbol-Yeşil Giresun Belediyespor: 78-71

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()  SALON: Karataş Şahinbey  HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Alper Özgök (xxx), İbrahim Altıntaş (xxx)GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx)3, Emre (xx), Altan (xx)2, Alper (xx), Denmon (xxx)16, Ruzic (xx)10,...

Gaziantep Basketbol-Yeşil Giresun Belediyespor: 78-71

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () 
SALON: Karataş Şahinbey 
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Alper Özgök (xxx), İbrahim Altıntaş (xxx)GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx)3, Emre (xx), Altan (xx)2, Alper (xx), Denmon (xxx)16, Ruzic (xx)10, Berke (xx), Balazic (xx)13, Cherry (xx)14, Haislip (xx), Erden (x), Jefferson (xxx)20
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx)17, Ömer (xx), Samet (xx), Berkay (xx)6, Emircan (xx)1, İnanç (xx), Doğuş (xx)11, Murry (xx)6, Tansu (xx), Gill (xxx)22, Efe (xx), Ivanov (xx)8
1. PERİYOT: 18-16 
İLK YARI: 36-36 
3. PERİYOT: 57-46

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 mağlup etti.
İlk periyotta Denmon ve Jefferson ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.
2'nci periyotta çekişmeli geçen mücadelede Jefferson ve Gill'in karşılıklı sayıları ile ilk yarı 36-36 sona erdi.
3'üncü periyotta konuk takımın sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, Denmon ve Balazic'in 3'lü sayılarıyla periyodu 57-46 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son periyotunda mücadele, Gaziantep Basketbol'un 78-71 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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