Gaziantep Basketbol-Yeşil Giresun Belediyespor: 78-71

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Alper Özgök (xxx), İbrahim Altıntaş (xxx)GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx)3, Emre (xx), Altan (xx)2, Alper (xx), Denmon (xxx)16, Ruzic (xx)10, Berke (xx), Balazic (xx)13, Cherry (xx)14, Haislip (xx), Erden (x), Jefferson (xxx)20

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx)17, Ömer (xx), Samet (xx), Berkay (xx)6, Emircan (xx)1, İnanç (xx), Doğuş (xx)11, Murry (xx)6, Tansu (xx), Gill (xxx)22, Efe (xx), Ivanov (xx)8

1. PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 36-36

3. PERİYOT: 57-46



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 mağlup etti.

İlk periyotta Denmon ve Jefferson ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

2'nci periyotta çekişmeli geçen mücadelede Jefferson ve Gill'in karşılıklı sayıları ile ilk yarı 36-36 sona erdi.

3'üncü periyotta konuk takımın sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, Denmon ve Balazic'in 3'lü sayılarıyla periyodu 57-46 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyotunda mücadele, Gaziantep Basketbol'un 78-71 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI