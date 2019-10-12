Gaziantep Basketbol - Tofaş: 69-81

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()



SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat Parlak

GAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem Ulusoy (5), Hagins (8), Orhan Aydın Hacıyeva (5), Crawford (16), Can Uğur Öğüt (5), Metehan Akyel (13), Sanders (7), Jelovac (5), Vasiliauskas (3), Erol Can (2)

TOFAŞ: Philip (2), Lojeski (9), White (3), Williams (16), Barış (17), Berkan (24), Muhsin (5), Berk (5)

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 35-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59



Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol kendi sahasında Tofaş'a 69-81 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Orhan Aydin Haciyeva ile üç sayı bulan Gaziantep Basketbol, ilk dakikalarda 7-3 öne geçti. Rakip takım ileride etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 21-17 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan ev sahibi takım karşısında Tofaş hızlı hücumlarla sayı üretti. Barış'ın sayılarıyla beraberliği yakalayan konuk ekip, baskıyı artırdı. İki takım yaptıkları etkili atışlara rağmen beraberliği bozamadı ve ikinci periyot 35-35 bitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, eşitlik son dakikalara kadar devam etti. Konuk ekip pota altında bulduğu sayılarla son saniyelerde skoru 54-59'a getirerek periyotu önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğü ele geçiren Tofaş, ev sahibi ekibin yaptığı top kayıplarını değerlendirerek Berkan'ın sayılarıyla maçın bitimine 7 dakika kala 9 sayılık farkla skoru 59-68'e getirdi. Gaziantep Basketbol Crawford'un atışlarıyla sayı bulurken, savunma yapmakta zorlandı. Konuk ekip etkili oyunuyla durumu 69-81 yaparak maçtan galip ayrıldı.



