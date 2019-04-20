Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 74-73

Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (2), Vasiliauskas (14), Jelovac (11) Tomas (4), Jekiri (5), Mckıssıc (18), Can (18), Doğan (2)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (15), Akif (12), Birkan (10), İlkan (11), Henry (6) Evans (6), Mareı (13)

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 40-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27’inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 74-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya konu takım hızlı başladı. Ev sahibi ekip Can’ın sayılarıyla beraberliği yakalamaya çalıştı. Rakip takım ise Akif’in atışlarıyla etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 18-20 Pınar Karşıyaka’nın üstünlüğüyle tamamlandı. 2'nci periyotta dengeler bozulmadı. Pınar Karşıyaka, pota altında daha etkili olurken, oyundan kopmayan Gaziantep Basketbol ise Can ve Jelovac'ın sayıları ile beraberliği korudu. İlk yarı 40-40 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda Pınar Karşıyaka etkili oyunuyla beraberliği bozdu. Konuk ekip İlkan’ın sayılarıyla bu periyodu 53-56 önde tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol’un baskılı oyunuyla son saniyelerde öne geçti. Ev sahibi takım bu periyotta kuvvetli savunma yaptı. Konuk ekibin atakları sonuçsuz kalırken karşılaşma 74-73 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

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