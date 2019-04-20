Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 74-73

Mustafa KANLI / GAZİANTEP () SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (2), Vasiliauskas (14), Jelovac (11) Tomas (4), Jekiri (5), Mckıssıc (18), Can (18), Doğan (2) PINAR...

Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 74-73

Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu
GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (2), Vasiliauskas (14), Jelovac (11) Tomas (4), Jekiri (5), Mckıssıc (18), Can (18), Doğan (2)
PINAR KARŞIYAKA: Walker (15), Akif (12), Birkan (10), İlkan (11), Henry (6) Evans (6), Mareı (13)
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 40-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27’inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 74-73 mağlup etti.
Karşılaşmaya konu takım hızlı başladı. Ev sahibi ekip Can’ın sayılarıyla beraberliği yakalamaya çalıştı. Rakip takım ise Akif’in atışlarıyla etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 18-20 Pınar Karşıyaka’nın üstünlüğüyle tamamlandı. 2'nci periyotta dengeler bozulmadı. Pınar Karşıyaka, pota altında daha etkili olurken, oyundan kopmayan Gaziantep Basketbol ise Can ve Jelovac'ın sayıları ile beraberliği korudu. İlk yarı 40-40 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda Pınar Karşıyaka etkili oyunuyla beraberliği bozdu. Konuk ekip İlkan’ın sayılarıyla bu periyodu 53-56 önde tamamlandı.
Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol’un baskılı oyunuyla son saniyelerde öne geçti. Ev sahibi takım bu periyotta kuvvetli savunma yaptı. Konuk ekibin atakları sonuçsuz kalırken karşılaşma 74-73 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328