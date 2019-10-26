Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 67- 83

GAZİANTEP ()

SALON: Şahinbey

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2

PINAR KARŞIYAKA: James Metecan Birsen 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Morgan 15, Triche 9, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 12, Onuralp Bitim 4, Kennedy 19, M'Baye 2, Görkem Doğan 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

DEVRE: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi ligde 5'te 5 yaparken, ev sahibi takım ligdeki 4'üncü yenilgisini aldı.

Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında evinde Türk Telekom'u ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise Ormanspor deplasmanına konuk olacak.



