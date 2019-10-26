Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 67- 83
GAZİANTEP () SALON: Şahinbey HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan...
GAZİANTEP ()
SALON: Şahinbey
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2
PINAR KARŞIYAKA: James Metecan Birsen 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Morgan 15, Triche 9, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 12, Onuralp Bitim 4, Kennedy 19, M'Baye 2, Görkem Doğan 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 36-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi ligde 5'te 5 yaparken, ev sahibi takım ligdeki 4'üncü yenilgisini aldı.
Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında evinde Türk Telekom'u ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise Ormanspor deplasmanına konuk olacak.
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|15
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|11
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|10
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|8
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|8
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|7
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|9
|7
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|5
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|-5
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|9
|14
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|9
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|9
|11
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|10
|11
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|9
|10
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|10
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|9
|9
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|8
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|7
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|9
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|Takımlar
|O
|P
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|9
|19
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|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
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|16
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|9
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|9
|13
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|9
|13
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|9
|13
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|9
|11
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|9
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|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
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|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
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|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
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|2