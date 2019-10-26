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Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 67- 83

GAZİANTEP () SALON: Şahinbey  HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan...

SPOR 26.10.2019, 17:50
Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 67- 83

GAZİANTEP ()
SALON: Şahinbey 
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2
PINAR KARŞIYAKA: James Metecan Birsen 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Morgan 15, Triche 9, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 12, Onuralp Bitim 4, Kennedy 19, M'Baye 2, Görkem Doğan 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 36-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi ligde 5'te 5 yaparken, ev sahibi takım ligdeki 4'üncü yenilgisini aldı. 
Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında evinde Türk Telekom'u ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise Ormanspor deplasmanına konuk olacak.

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