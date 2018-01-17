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Gaziantep Basketbol - Neptunas Klaipeda: 98-94

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Panagiotis Anastopoulos (xxx), Haris Bijedic (xxx), Tomislav Vovk (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx)19, Rudd (xxx)31, Carter (xx)14, Miller (xxx)13, Balazic (xx)6, Kadir (xx)4, Freiamanis...

Gaziantep Basketbol - Neptunas Klaipeda: 98-94

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Panagiotis Anastopoulos (xxx), Haris Bijedic (xxx), Tomislav Vovk (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx)19, Rudd (xxx)31, Carter (xx)14, Miller (xxx)13, Balazic (xx)6, Kadir (xx)4, Freiamanis (xx)4, Can (xx)2, Erol (xx)5
NEPTUNAS KLAİPEDA: Fields (xx)4, Johnson (xx)8, Kisielius (xx)5, Delininkaitis (xx)7, Seibutis (xxx)26, Zelionis (xxx)28, Galdikas (xxx)14, Sulskis (x)2
1'İNCİ ÇEYREK: 27-12
İLK YARI: 46-33
3'ÜNCÜ ÇEYREK: 71-58
5 FAUL: Miller (Gaziantep Basketbol), Delininkaitis, Galdikas, Kisielius (Neptunas)
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 11'nci maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Neptunas Klaipeda'yı uzatmada 98-94 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Miller ve Carter'in sayıları ile öne geçti. Rakip takımda savunmada yetersiz kalınca Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 27-12 önde tamamladı.
2'nci periyotta rakibine karşı üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol, Rudd'un üst üste bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Konuk takımda Seibutis'in bulduğu sayılarla skoru korumaya çalışsa da periyot 46-33 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı. 
Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda da ev sahibi takım, baskılı bir oyun sergiledi. Ruud ve Armand'ın peş peşe bulduğu sayılarla açılan fark 14 sayıya kadar çıktı. Bu periyot da 71-58 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Son periyotta ev sahibi takım sayı üretmekte zorlandı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı periyotta konuk takım aradaki farkı kapatarak öne geçti. Maçın normal süresi 85-85 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk uzatma periyotunda Neptunas Klaipeda takımının başantrenörü Kazys Maksvytis hakemle girdiği tartışmanın ardından oyundan diskalifiye edilerek sahadan çıkarıldı.  Karşılaşma 98-94 Gaziantep Basketbol'un galibiyetiyle sonuçlandı.

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