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Gaziantep Basketbol - Muratbey Uşak: 68 - 65

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () -  SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Alper Özgök (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Carter (xxx) 16, Armand (xxx) 16, Fremanıs (xxx) 6, Can (xx) 8, Haciyeva (xx) 4, Erol (xxx)...

Gaziantep Basketbol - Muratbey Uşak: 68 - 65

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - 
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Alper Özgök (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Carter (xxx) 16, Armand (xxx) 16, Fremanıs (xxx) 6, Can (xx) 8, Haciyeva (xx) 4, Erol (xxx) 4, Mıllerr (x) 10, Murat (x)1, Murpy(x)3
Muratbey Uşak: Solomon(xx) 18, Carmıchael(xxx) 14, Ofougbu (xx) 8, Calloway (xx) 6, Akeemwatson (xxx) 19
5 FAUL ALAN: Watson JR-Tayfun (Muratbey Uşak)
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
DEVRE: 31-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-47
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Muratbey Uşak’ı 68-65 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikası geride kalırken 14-6 üstünlük yakaladı. Rakibin hızlı ataklarını engelleyen Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.
2’inci periyotta sayı üretmekte zorlanan Gaziantep Basketbol'a karşı üstün bir oyun oynayan Muratbey Uşak, karşılaşmanın 16’ıncı dakikası geride kalırken 25-24 öne geçmeyi başardı. Daha sonra ataklarda ve savunmada baskı yapmaya başlayan Gaziantep ekibi, devreyi 31-28 önde tamamladı.
3’üncü  periyotta ise her iki takım da üstünlük kurmak için oynadığı oyunda periyodun galibi 49-47'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Çekişmenin arttığı ve her iki takımın birbirine baskılı oynadığı son çeyreğin ilk yarısında 58-53 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, parkeden 68-65'lik skorla ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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