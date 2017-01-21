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Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61

Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, () SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Semih Vural (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx)21, Emre (xx), Altan (xx)2, Alper (xx), Denmon (xxx)18, Ruzic (xx)2, Berke (xx),...

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61

Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, ()
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Semih Vural (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx)21, Emre (xx), Altan (xx)2, Alper (xx), Denmon (xxx)18, Ruzic (xx)2, Berke (xx), Balazic (xx)9, Cherry (xx)2, Marcus (xx), Erden (x), Jefferson (xx)8
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tevfik (xx), Erbil (xx)1, Birsen (xx)8, Nikolov (xx), Calloway (xxx)13, Ayberk (xx), Uğur (xx)1, Mert (xx), Markota (xx)9, Klobucar (xxx)15, Varnado (xx)8, Cauley (xx)6
1. PERİYOT: 17-13
İLK YARI: 34-26
3. PERİYOT: 43-43
5. FAUL: Altan (Gaziantep Basketbol)
SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyşesi Spor Kulübü'nü 62-61 mağlup etti.
İlk periyotta Rautins ve Jefferson ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.
2'nci periyotta çekişmeli geçen mücadelede Jefferson ve Rautins ile sayı üretmesini başarabilen Gaziantep Basketbol, ilk yarıyı 34-26 önde bitirdi.
3'üncü periyotta konuk takımın sayı üretmesine engelleyemeyen Gaziantep Basketbol, Denmon ve Rautins ile sayı bulmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bu periyot 43-43 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın son periyotunda mücadele, Gaziantep Basketbol'un 62-61 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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