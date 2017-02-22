Gaziantep Basketbol - Ironi Nahariya: 80-65 (Avrupa Kupası)

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()

Salon: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Nicolas Maestre (xxx), Aleksandar Milojevic (xxx), Haris Bijedic (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx)26, Emre (xx), Altan (xx), Alper (xx), Denmon (xxx)26, Ruzic (xx)2, Berke (x), Balazic (xx)2, Cherry (xx)9, Haislip (xx)8, Erden (xx), Jefferson (xx)7

IRONI NAHARIYA: Faust (xx)13, Kitchen (xx)10, Gates (xx)11, Nash (xx)9, Asare (xx), Berkowitzh (xx)2, Bar-Even (xx), Nesterenko (xx), Douglass (xx)2, Skjoldebrand (xxx)18

1. PERİYOT: 23-10

İLK YARI: 38-28

3. PERİYOT: 63-43

5 FAUL: Jefferson (Gaziantep Basketbol)

FIBA Avrupa Kupası’nda Gaziantep Basketbol, evinde konuk ettiği İsrail'in Ironi Nahariya takımını 80-65 mağlup etti.

1’inci periyoda Denmon ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 13 sayı farkla 23-10 önde tamamladı. 2'nci periyotta Rautins ile sayı üreten ev sahibi takım, devre arasına 38-28 önde ayrıldı.

3'üncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, bu periyodu da 63-43 önde tamamladı. Son periyotta karşılaşma Gaziantep Basketbol'un 80-65 üstünlüğüyle sona erdi.

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