Gaziantep Basketbol-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 93-69

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ozan Çakar (xxx), Ali Şakacı (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rauntins (xx)11, Emre (x)2, Altan (x)5, Alper (x)2, Denmon (xx)15, Ruzic (xx)6, Berke (x)3 Balazic (xx)11, Cherry (xx)14, Jefferson (xxx)24

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Atilla (x)2, Carter (xx)14, Yesukan (xx)8, Shorter (xxx)22, Yiğit(x)2, Hummer (xx)12, Morrison (xx)9

1.PERİYOT: 32-22

İLK YARI: 56-36

3.PERİYOT: 78-53

5 FAUL: Dk.36 Sakut (Halk Enerji Ankara TED Kolejliler)



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep Basketbol, evinde ağırladığı Halk Enerji TED Ankara Koleji’ni 96-69 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili bir oyun ortaya koyan Gaziantepspor Basketbol art arda bulduğu sayılarla 10 sayılık fark kazandı. Konuk takım, Carter'in sayılarıyla aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ilk periyot ev sahibi takımın 32-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Jefferson ve Cherry'nin sayılarıyla aradaki farkı 14'e kadar çıkardı. Konuk takım ribaundlarda etkisiz kalınca ilk yarı 20 sayı farkla 56-36 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, Jefferson ve Rautins'in sayılarıyla farkı açmaya devam etti. Ankara TED Kolejliler'de Shorter bu periyotta 10 sayı üretmesine rağmen periyot 25 sayı farkla Gaziantep Basketbol'un 78-53 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta maça ağırlığını koyan Gaziantep Basketbol karşılaşmadan 93-69 galip ayrıldı.

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