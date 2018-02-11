Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Doğuş: 90 - 95

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: HAKEMLER: Duhan Köyiçi (xxx), Mehmet Keseratar (xxx), Semih Vural(xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Carter (xxx) 13, Armand (xxx) 20, Fremanıs (xxx) 12, Can (xx) 6, Haciyeva (xx) 3, Erol (xxx) 15, Mıllerr (x) 18, Murat (x) 3

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (xx) 8, Melih (xxx) 11, Wanamaker (xx) 6, Sloukas (xx) 8, Nunnally (xx) 6, Gudurıc (xx) 14, Vesely (xx) 18, Sinan (xxx) 10, Ali (xx) 5, Ahmet(xxx) 9

5 FAUL ALAN: Armand (Gaziantep Basketbol)

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

DEVRE: 39-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş’a 90-95 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally ve Veselyi’nin sayılarıyla ilk periyodu 14-21 önde tamamladı.

2'nci periyotun ilk dakikalarında etkili olan ev sahibi ekip son 6 dakikaya 25-25 eşitlikle girdi. Bu periyotta son dakikalara girilirken rakibin ataklarını kesemeyen ev sahibi takım maçı 6 sayı farkla geride kapattı. Konuk takım Fenerbahçe Doğuş, devreyi 45-39 önde tamamladı.

3'üncü periyotta çekişmeli geçen mücadelede iki takımda hızlı hücumlarla etkili olmayı başardı. Top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Doğuş, üst üste sayılarla 3'üncü çeyrekten 62-66 galip ayrıldı.

Dördüncü periyotta savunmada etkisiz kalan Gaziantep Basketbol, son 4 dakikaya 11 farkla geride girdi. Maçın bitimine 8 saniye kala farkı 1’e indiren ev sahibi ekip skoru değiştiremeyince konuk ekip Fenerbahçe Doğuş maçı 5 farkla 90-95 kazandı.

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